28 листопада 2025, 11:33

Фінансовий прорив Ватикану: Святий Престол вперше за тривалий час вийшов у плюс

Секретаріат з економіки Святого Престолу оприлюднив консолідовану фінансову звітність за 2024 рік, яка зафіксувала несподіваний профіцит бюджету. Після суттєвого дефіциту попереднього року, папська скарбниця показала позитивний баланс у розмірі 1,6 мільйона євро, що може свідчити про початок фінансового оздоровлення міста-держави. Про це повідомляє Vatican News.

Секретаріат з економіки Святого Престолу оприлюднив консолідовану фінансову звітність за 2024 рік, яка зафіксувала несподіваний профіцит бюджету.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Вихід із боргової ями

Нинішній результат є кардинальним поворотом порівняно з 2023 роком, коли Святий Престол зафіксував збитки (дефіцит) у розмірі 51,2 мільйона євро.

Головним досягненням стало скорочення операційного дефіциту майже вдвічі — з 83 млн євро до 44 млн євро. Цьому сприяли два фактори:

  • Зростання доходів: надходження збільшилися на 79 млн євро. Основними драйверами стали пожертви вірян та прибутки від управління медичними закладами.
  • Контроль витрат: жорстка економія дозволила частково нівелювати вплив інфляції та зростання витрат на персонал.

Вдалі інвестиції та обережний оптимізм

Важливу роль у досягненні профіциту відіграла робота Інвестиційного комітету. Фінансовий менеджмент приніс Ватикану 46 мільйонів євро прибутку (за рахунок реалізації активів та капітальних прибутків), що перевищило показники 2023 року і допомогло перекрити операційні дірки.

Однак у Секретаріаті з економіки закликають не впадати в ейфорію. Там наголошують, що позитивний результат значною мірою зумовлений разовими факторами — продажем деяких довгострокових інвестицій. Без урахування лікарень чистий профіцит склав би 18,7 млн євро, але фінансисти попереджають: для підтвердження стійкості тренду потрібен час.

Куди Ватикан витрачає гроші

Звіт розкриває структуру витрат на Апостольську місію, загальний бюджет якої склав 393,29 млн євро. Левова частка коштів (83%) розподіляється між п'ятьма пріоритетними напрямками:

  • 37% (146,4 млн євро) — підтримка місцевих церков, що перебувають у скруті або в зонах конфліктів.
  • 14% — богослужіння та євангелізація.
  • 12% — комунікація та поширення послань Папи Римського.
  • 10% — утримання Апостольських нунціатур (посольств Ватикану у світі).
  • 10% — благодійність.

Реформа Папи Франциска

Варто зазначити, що публікація настільки детальних звітів є результатом масштабної фінансової реформи, розпочатої Папою Франциском кілька років тому. Раніше фінанси Ватикану були однією з найбільш закритих тем, що нерідко призводило до корупційних скандалів (найгучніший з них стосувався купівлі елітної нерухомості в Лондоні за завищеною ціною, що коштувало церкві сотні мільйонів євро збитків). У рамках реформи Папа позбавив Державний секретаріат права самостійно розпоряджатися коштами й передав усі активи під управління APSA (Адміністрації майна Святого Престолу), а нагляд доручив Секретаріату з економіки. Створення професійного Інвестиційного комітету, який згадується в новині, також стало запобіжником проти сумнівних угод.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Унилий Бетменцев
Унилий Бетменцев
28 листопада 2025, 13:02
#
Намолили)
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
28 листопада 2025, 13:08
#
Американський «менеджер» рулить:)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
