28 листопада 2025, 10:55

НБУ пояснив, чому українці знову повірили в гривневі депозити та облігації

Жорстка монетарна політика регулятора принесла свої плоди: українці дедалі активніше розміщують кошти на банківських рахунках та інвестують у державні цінні папери. Головним драйвером цього процесу стало утримання облікової ставки на високому рівні, що зробило гривневі інструменти реально прибутковими та здатними перекрити інфляцію. Про це повідомляє Національний банк України.

Жорстка монетарна політика регулятора принесла свої плоди: українці дедалі активніше розміщують кошти на банківських рахунках та інвестують у державні цінні папери.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ефект високої ставки

Ще на початку 2025 року Національний банк підвищив облікову ставку до 15,5% і відтоді незмінно утримує її на цьому рівні. Мета цього кроку була прозорою — захистити гривневі заощадження громадян від знецінення.

Це рішення стимулювало комерційні банки підвищувати відсотки за вкладами. Наразі фінустанови пропонують вкладникам такі умови:

  • Середня дохідність: 13−16% річних.
  • Чистий дохід (після сплати податків): 10−12% річних, залежно від терміну вкладу.

Конкурент депозитів: державні облігації

Регулятор відзначає зростання популярності альтернативного інструменту — ОВДП (Облігації внутрішньої державної позики). Громадяни все частіше обирають їх через дві ключові переваги:

  • Вища дохідність: ставки коливаються в межах 12−18% річних.
  • Відсутність податків: на відміну від депозитів, дохід від державних облігацій не оподатковується.

Математика вигоди: чи перекриває дохід інфляцію?

Головне питання для будь-якого інвестора — чи збереже він реальну вартість грошей. За оцінками НБУ та незалежних аналітичних центрів, прогноз інфляції на 2026 рік є оптимістичним:

  • Аналітики очікують інфляцію нижче 10%.
  • Власний прогноз НБУ — близько 7%.

Оскільки дохідність гривневих інструментів (10−18%) перевищує прогнозовану інфляцію (7−10%), українці отримують так звану позитивну реальну ставку. Тобто гроші не просто лежать, а примножують свою купівельну спроможність. Саме цей фактор є причиною зростання інтересу до заощаджень у національній валюті.

Як облікова ставка впливає на гаманець

Облікова ставка — це, простими словами, вартість грошей в економіці. Коли НБУ встановлює її на високому рівні (як зараз), він робить гроші «дорогими».

  • Наслідок для кредитів: Брати кредити стає дорого (бізнесу важче розвиватися, іпотека менш доступна).
  • Наслідок для депозитів: Банки змушені підіймати ставки за вкладами, щоб залучити кошти населення. Це класичний механізм боротьби з інфляцією: люди менше витрачають (бо кредити дорогі) і більше заощаджують (бо депозити вигідні), що знижує попит на товари й гальмує зростання цін.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
