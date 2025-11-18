Попит на китайські електромобілі в Україні зріс на 414% за рік — дослідження

В Україні стрімко зростає інтерес до електротранспорту. За даними дослідження онлайн-ринку електромобілів, за останній рік попит на електрокари китайського виробництва збільшився на 414%, що становить 19% від усього попиту на електроавтомобілі.

Китайські електромобілі

Відтак українці з жовтня 2024 по вересень 2025 року шукали китайські електромобілі в інтернеті 136,4 тисячі разів.

Усього цікавилися електромобілями в українському інтернеті — 6,5 млн разів за аналогічний період часу. Для порівняння під час паливної кризи у ІІ кварталі 2022 року українці шукали в інтернеті електрокари 1,6 млн разів.

Аналітики відзначають, що саме китайські бренди сьогодні стають головними драйверами ринку, випереджаючи навіть європейські та американські моделі.

Водночас Tesla залишається найвпізнаванішим брендом, утримуючи перше місце за кількістю пошуків — 2,7 млн за рік. Загалом, за період жовтень 2024 — вересень 2025 року кількість онлайн-запитів, пов’язаних з електромобілями, зросла майже на 19% порівняно з попереднім роком.

На місяць українці здійснюють у середньому понад 700 тисяч пошуків, пов’язаних із вибором електрокарів.

Таким чином, ринок електромобілів переходить у фазу сталого розвитку, де електротранспорт перестає бути нішевим сегментом і поступово стає частиною масового автопарку України.

За результатами аналізу пошукових запитів, найбільший інтерес до електромобілів спостерігається у Києві — майже 194 тис. запитів, що становить близько 46 % від загального обсягу. Це зумовлено високою концентрацією потенційних покупців, активним розвитком зарядної інфраструктури та наявністю офіційних дилерських центрів.

Одеса та Львів показують результати 56 тис. і 52 тис. запитів відповідно, утримуючи друге та третє місця, що свідчить про інтерес до електрокарів у великих містах.

На інші міста України припадає понад 112 тис. запитів, або приблизно чверть загального попиту, що свідчить про поступове збільшення інтересу в невеликих містах, що свідчить про розвиток інфраструктури для електрокарів.

Аналітики додають, що зважаючи на тенденції 2024−2025 років, потреба в електрокарах продовжить зростати. Китайські виробники укріплюють позиції завдяки поєднанню низької вартості і сучасних технологій, а спрощене розмитнення робить придбання електромобілів ще привабливішими. Водночас європейські бренди програють конкурентам за легкістю обслуговування, тому основним рушієм ринку залишаються недорогі моделі з Китаю та США.