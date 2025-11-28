Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про значне відновлення роботи українських атомних електростанцій (АЕС) після нещодавніх російських атак на енергосистему.
28 листопада 2025, 8:29
Всі українські АЕС майже відновили повну потужність після російських атак — МАГАТЕ
На трьох діючих українських АЕС — Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській — виробництво електроенергії практично повернулося до норми.
«Майже всі енергоблоки зараз працюють на повну потужність, і лише один блок залишається на зниженій потужності», — йдеться у повідомленні.
Крім того, повністю відновлено всі високовольтні лінії електропередачі, які були втрачені під час останніх атак на українську енергомережу.
Оцінка пошкоджень у Чорнобилі та ситуація на ЗАЕС
Паралельно МАГАТЕ продовжує роботу на інших об'єктах:
- Чорнобильська АЕС (ЧАЕС): На цьому тижні до ЧАЕС направлено додаткових фахівців для проведення комплексної оцінки безпеки пошкодженого Нового безпечного конфайнмента (НБК) після удару безпілотника 14 лютого 2025 року. Мета місії — оцінити структурні пошкодження та обговорити плани відновлення функціональності захисної арки.
- Запорізька АЕС (ЗАЕС): Персонал МАГАТЕ продовжує огляди об'єктів для моніторингу ядерної безпеки та захищеності, приділяючи особливу увагу ситуації з охолоджувальною водою, яка залишається однією з найскладніших проблем на станції.
МАГАТЕ також готує вже шосту експертну місію для відвідування критично важливих електричних підстанцій, щоб оцінити їхні пошкодження та потенційний вплив на роботу АЕС.
