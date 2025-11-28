Всі українські АЕС майже відновили повну потужність після російських атак — МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про значне відновлення роботи українських атомних електростанцій (АЕС) після нещодавніх російських атак на енергосистему.

На трьох діючих українських АЕС — Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській — виробництво електроенергії практично повернулося до норми.

«Майже всі енергоблоки зараз працюють на повну потужність, і лише один блок залишається на зниженій потужності», — йдеться у повідомленні.

Крім того, повністю відновлено всі високовольтні лінії електропередачі, які були втрачені під час останніх атак на українську енергомережу.

Оцінка пошкоджень у Чорнобилі та ситуація на ЗАЕС

Паралельно МАГАТЕ продовжує роботу на інших об'єктах:

Чорнобильська АЕС (ЧАЕС): На цьому тижні до ЧАЕС направлено додаткових фахівців для проведення комплексної оцінки безпеки пошкодженого Нового безпечного конфайнмента (НБК) після удару безпілотника 14 лютого 2025 року. Мета місії — оцінити структурні пошкодження та обговорити плани відновлення функціональності захисної арки.

Запорізька АЕС (ЗАЕС): Персонал МАГАТЕ продовжує огляди об'єктів для моніторингу ядерної безпеки та захищеності, приділяючи особливу увагу ситуації з охолоджувальною водою, яка залишається однією з найскладніших проблем на станції.

МАГАТЕ також готує вже шосту експертну місію для відвідування критично важливих електричних підстанцій, щоб оцінити їхні пошкодження та потенційний вплив на роботу АЕС.