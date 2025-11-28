Українці дедалі частіше обирають цифрові сервіси, що дозволяють витрачати менше часу й отримувати більше можливостей. «Аптека 9−1−1 бот» у Телеграмі — один із таких інструментів, який поєднує економію, сервіс і професійну медичну підтримку.
Як «Аптека 9-1-1 бот» у Телеграмі економить час і гроші: знижки на ліки та швидкі замовлення
«Аптека 9−1−1 бот» у Телеграмі став одним із найзручніших цифрових рішень для тих, хто хоче купувати медичні товари у два кліки, отримувати персональні знижки та мати доступ до лікаря практично цілодобово.
Після авторизації за номером телефону користувач одразу отримує промокод на -5%, персональну дисконтну картку та повний доступ до сервісу. Це дозволяє економити на кожній покупці, а оплата наступних замовлень стає значно швидшою.
Каталог бота охоплює широкий спектр товарів:
лікарські засоби;
товари для краси та догляду;
дитячу продукцію;
лікувальну косметику;
медтехніку;
вітаміни та дієтичні добавки;
товари для сім'ї та дому;
воду й напої.
Доступна навіть можливість індивідуального виготовлення ліків — послуга, актуальна для пацієнтів із дерматологічними та іншими специфічними потребами.
Важливою частиною сервісу є безплатні консультації лікарів, які працюють щодня з 7:00 до 00:00. Фахівці надають рекомендації, виписують Е-рецепти, а також проводять діагностику стану шкіри за фото з використанням інноваційних алгоритмів штучного інтелекту, сертифікованих на міжнародному рівні.
Для тих, хто хоче заощаджувати ще більше, у боті постійно оновлюються акційні пропозиції зі знижками до -50%. А якщо потрібна допомога з вибором товару, доступні зворотний дзвінок та онлайн чат із оператором.
Сервіс також пропонує зручні додаткові функції:
історію замовлень для швидкого повторного оформлення;
адреси найближчих аптек;
розділ фармОпіка для перевірки якості та реєстрації медичних засобів;
програму лояльності «+1 запросити» — подарунки за кожного запрошеного користувача.
«Наш телеграм-бот — це інструмент, який економить час і кошти клієнтів. Людина отримує знижку вже при першому вході, бачить акції в режимі реального часу, може повторити замовлення у два кліки й отримати консультацію лікаря безплатно. Це сервіс, який поєднав медичну експертизу, сучасні технології та реальну вигоду для споживача», — зазначають у компанії.
«Аптека 9−1−1 бот» — це зручне рішення, яке допомагає оптимізувати витрати та зробити турботу про здоров’я доступнішою.
