Як «Аптека 9-1-1 бот» у Телеграмі економить час і гроші: знижки на ліки та швидкі замовлення

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 листопада 2025, 9:00

Як «Аптека 9-1-1 бот» у Телеграмі економить час і гроші: знижки на ліки та швидкі замовлення

Українці дедалі частіше обирають цифрові сервіси, що дозволяють витрачати менше часу й отримувати більше можливостей. «Аптека 9−1−1 бот» у Телеграмі — один із таких інструментів, який поєднує економію, сервіс і професійну медичну підтримку.

Українці дедалі частіше обирають цифрові сервіси, що дозволяють витрачати менше часу й отримувати більше можливостей.

«Аптека 9−1−1 бот» у Телеграмі став одним із найзручніших цифрових рішень для тих, хто хоче купувати медичні товари у два кліки, отримувати персональні знижки та мати доступ до лікаря практично цілодобово.

Після авторизації за номером телефону користувач одразу отримує промокод на -5%, персональну дисконтну картку та повний доступ до сервісу. Це дозволяє економити на кожній покупці, а оплата наступних замовлень стає значно швидшою.

Каталог бота охоплює широкий спектр товарів:

  • лікарські засоби;

  • товари для краси та догляду;

  • дитячу продукцію;

  • лікувальну косметику;

  • медтехніку;

  • вітаміни та дієтичні добавки;

  • товари для сім'ї та дому;

  • воду й напої.

Доступна навіть можливість індивідуального виготовлення ліків — послуга, актуальна для пацієнтів із дерматологічними та іншими специфічними потребами.

Важливою частиною сервісу є безплатні консультації лікарів, які працюють щодня з 7:00 до 00:00. Фахівці надають рекомендації, виписують Е-рецепти, а також проводять діагностику стану шкіри за фото з використанням інноваційних алгоритмів штучного інтелекту, сертифікованих на міжнародному рівні.

Для тих, хто хоче заощаджувати ще більше, у боті постійно оновлюються акційні пропозиції зі знижками до -50%. А якщо потрібна допомога з вибором товару, доступні зворотний дзвінок та онлайн чат із оператором.

Сервіс також пропонує зручні додаткові функції:

  • історію замовлень для швидкого повторного оформлення;

  • адреси найближчих аптек;

  • розділ фармОпіка для перевірки якості та реєстрації медичних засобів;

  • програму лояльності «+1 запросити» — подарунки за кожного запрошеного користувача.

«Наш телеграм-бот — це інструмент, який економить час і кошти клієнтів. Людина отримує знижку вже при першому вході, бачить акції в режимі реального часу, може повторити замовлення у два кліки й отримати консультацію лікаря безплатно. Це сервіс, який поєднав медичну експертизу, сучасні технології та реальну вигоду для споживача», — зазначають у компанії.

«Аптека 9−1−1 бот» — це зручне рішення, яке допомагає оптимізувати витрати та зробити турботу про здоров’я доступнішою.

Лікар може прийняти рішення про виписування рецепта дистанційно після попереднього консультування (обстеження) пацієнта, якщо це не суперечитиме галузевим стандартам у сфері охорони здоров’я, затвердженим МОЗ. Телеконсультування здійснюється лікарями закладу охорони здоров'я Медичного центру «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ТЕЛЕМЕДИЦИНИ», що є відокремленим підрозділом ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ТЕЛЕМЕДИЦИНИ» (ліцензію видано наказом МОЗ від 31.08.2018 № 1581).

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами