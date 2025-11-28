Чи потрібний вам преміум-банкінг? Послуги для VIP-клієнтів, про які варто знати

Преміум-банкінг давно припинив бути просто атрибутом статусу. Це насамперед рівень сервісу, який дозволяє клієнту відчувати себе максимально комфортно у фінансових і побутових справах — від управління капіталом до організації подорожі. Такі програми створюються для людей, які цінують час і якість: власників бізнесу, топменеджерів, підприємців, фахівців із високими доходами.

Сьогодні українські банки формують власну культуру преміум-обслуговування, що не поступається світовим практикам. Ключові риси — персональний підхід, конфіденційність та комплексне охоплення фінансових, lifestyle- та travel-потреб клієнта. Аби зрозуміти, як це працює на практиці, розглянемо умови преміум-обслуговування на прикладі двох банків, які добре знаються на цій сфері, — Credit Agricole Bank та Sense Bank із клубною моделлю Sense Club Private Banking (далі — Sense Club), який працює тільки з клієнтами сегмента приватного банкінгу.

Персональний менеджер: банкінг, який знає вас на ім'я

Для VIP-клієнта головне — не стояти в черзі й не шукати відповіді у чат-боті. Його питання розв’язує конкретна людина, яка знає фінансову історію, стиль життя та навіть особливості родини. Саме персональний менеджер є тією ланкою, що перетворює набір банківських продуктів на індивідуальний сервіс.

Credit Agricole Bank

У Credit Agricole Bank кожен преміальний клієнт має власного менеджера, який на зв’язку 24/7 і готовий підлаштуватися під будь-який спосіб комунікації — від класичних дзвінків до месенджерів. За бажанням клієнта, може відбутися зустріч — онлайн або особисто у відділенні. Менеджер супроводжує його на кожному етапі — від платежів і відкриття рахунків до інвестицій чи взаємодії з міжнародними підрозділами групи Credit Agricole. Якщо клієнт планує, скажімо, відкрити рахунок у Франції чи Польщі, український менеджер допомагає з пакетом документів і організовує зустріч із колегами за кордоном.

Sense Club від Sense Bank

У Sense Bank філософія персонального супроводу має клубну форму — Sense Club. Це ком’юніті людей, які цінують індивідуальний сервіс, особистий супровід і прагнуть бути частиною соціальних, просвітницьких і культурних проєктів. Тут клієнт отримує не лише менеджера, а цілу команду, де junior-спеціалісти опікуються операційними питаннями, а головний персональний менеджер фокусується на стратегічних рішеннях і комунікації. Він не просто допомагає провести платіж чи купити ОВДП, а стає «правою рукою» клієнта у фінансових та особистих питаннях: може допомогти з підбором школи для дітей, переїздом чи організувати подорож. Якщо запит виходить за межі компетенції банку, менеджер залучає перевірених партнерів, забезпечуючи клієнту рішення «під ключ».

Ексклюзивні фінансові рішення

Преміум-банкінг — це не лише про комфорт, а й про фінансову ефективність. Його клієнти очікують не стандартних продуктів, а комплексного підходу до збереження та примноження капіталу. Тому банки створюють окремі лінійки фінансових рішень із гнучкими умовами, індивідуальними тарифами та доступом до міжнародних інструментів.

Credit Agricole Bank

У Credit Agricole преміум-клієнтам пропонують поєднання професійної експертизи в управлінні капіталом, міжнародного досвіду й стабільності однієї з десяти найбільших банківських груп світу. У межах преміальних пакетів клієнти отримують вигідні депозитні умови, персональні сейфи, безкоштовні SWIFT-перекази, поліс страхування на 50 000 євро із глобальним покриттям, а також безкоштовне підключення чотирьох сервісів на вибір — від оренди сейфу до страхування фінансових ризиків.

Клієнти банку мають можливість побудувати відносини з іншими підрозділами Групи за кордоном і отримати доступ до європейських рішень у сфері wealth management: компанії Amundi (управління активами) та Indosuez Wealth Management (приватний банкінг). Це дозволяє вибирати фонди з різними ризик-профілями — від консервативних до інноваційних ESG-портфелів. У Польщі та Швейцарії персональні менеджери допомагають організувати зустріч із закордонними консультантами та підготувати необхідні документи, тож клієнт фактично отримує міжнародний рівень обслуговування без виходу за межі своєї банківської екосистеми.

Sense Club від Sense Bank

Sense Bank для учасників Sense Club розробив окрему продуктову лінійку, що враховує індивідуальні фінансові цілі, стиль життя й рівень ризик-толерантності кожного клієнта. Тут доступні персоналізовані депозитні рішення, преміальні картки з кредитними лімітами до 1 млн грн, кредитні програми на особливих умовах і консультації з інвестицій у державні облігації. Sense Bank — один із небагатьох, хто дозволяє купувати ОВДП у своєму застосунку. Банк активно розширює перелік інструментів на ринку капіталу — від класичних ОВДП до сучасних рішень із управління активами. Клієнти отримують спеціальні тарифні умови, підвищені ліміти на операції та можливість створення власної фінансової стратегії за участю банківських аналітиків.

Подорожі: картки, лаунжі та консьєрж-сервіси

Одна з найважливіших складових преміум-досвіду — подорожі. Для клієнтів цього сегмента важливий комфорт — від бронювання квитків до швидкого проходження контролю в аеропорту. Банки приділяють цій сфері особливу увагу, пропонуючи travel-рішення світового рівня.

Credit Agricole Bank

До пакету Sommelier від Credit Agricole входить картка Mastercard World Elite у гривні, доларах або євро з безкоштовним зняттям готівки за кордоном і підвищеним кредитним лімітом до 500 000 грн. Картка відкриває доступ до лаунж-залів у сотнях аеропортів світу через програму LoungeKey і дозволяє проводити безкоштовно з собою гостя, а також до сервісів Fast Track, які дозволяють прискорити проходження контролю безпеки у понад 100 європейських аеропортах. До цього додаються знижки до 25% у ресторанах, програми оренди авто з бонусами, страховий поліс із покриттям у всьому світі та консьєрж-сервіс 24/7.

Окрім стандартних банківських привілеїв, власники пакета Sommelier запрошуються на закриті винні дегустації та події, які формують lifestyle-атмосферу бренду. Банк навіть нагадує клієнтам перед подорожами про їхні привілеї — можливість скористатися Fast Track, орендувати авто чи відвідати бізнес-зал. Усе це робить travel-досвід справді безтурботним і персоналізованим.

Sense Club від Sense Bank

У Sense Club клієнтам пропонують картки Visa Infinite та Mastercard World Elite — найвищого рівня платіжних систем. Власники отримують до трьох карток в обраних валютах (UAH, USD, EUR), а також додаткові картки для членів родини, включно з преміум-карткою для підлітків Club Teens. Доставка можлива у всьому світі — до будь-якої країни, де перебуває клієнт.

Також доступні travel-привілеї: безлімітне відвідування лаунжів, VIP-зали в аеропортах і лаунж-зали Укрзалізниці в Києві. Консьєрж-сервіс допомагає з бронюванням квитків, готелів, ресторанів чи участю в подіях. До розширеного страхового покриття входить понад десять типів подій, що гарантує фінансовий спокій навіть у непередбачуваних ситуаціях.

Lifestyle-сервіси

Преміум-банкінг сьогодні виходить за межі фінансів і стає частиною способу життя. Його мета — створити для клієнта екосистему, у якій банк є партнером у щоденних і важливих справах — від податкових питань до культурного дозвілля.

Credit Agricole Bank

Credit Agricole Bank вважає, що преміальний сервіс має дарувати не тільки фінансові переваги, а й емоції. Тому в межах пакета Sommelier клієнти отримують участь у вишуканих винних дегустаціях у різних регіонах України — подіях, які об'єднують бізнес-клієнтів і формують довгострокові партнерські стосунки. До того ж банк безкоштовно оформлює міжнародний страховий поліс «Зелена картка», забезпечує data-roaming для зв’язку за кордоном, пропонує знижки в ресторанах і магазинах duty free. Для сімей, які обслуговуються у банку, діє концепція Family Banking: один портфельний менеджер веде справи всіх членів родини, знаючи їхні звички, потреби й фінансові цілі. Це дозволяє передбачати запити клієнтів і пропонувати рішення ще до того, як вони про них попросять.

Sense Club від Sense Bank

Sense Bank розвиває lifestyle-напрям через клубну модель Sense Club, де клієнти стають частиною спільноти людей зі спільними цінностями та інтересами. Банк організовує для них закриті заходи, партнерські зустрічі та івенти, які об'єднують лідерів бізнесу, культури тощо. Клієнти Sense Club мають доступ до найбажаніших культурних подій України: як-от прем'єри Національного театру ім. Івана Франка, ексклюзивні виставки у музеях, концерти та арт-проєкти, які підтримує банк. Окрім цього, члени клубу отримують спеціальні партнерські пропозиції від luxury-брендів, готелів і ресторанів.

Цифровий комфорт

Сучасний клієнт преміум-класу цінує не лише сервіс, а й технологічну зручність. Йому важливо мати можливість відкривати рахунки, інвестувати чи керувати фінансами швидко й просто — без зайвої бюрократії та втрати персонального підходу.

Credit Agricole Bank

Credit Agricole Bank пропонує своїм клієнтам застосунок CA+, який входить до трійки найкращих банківських додатків в Україні, за відгуками користувачів. Це повноцінний цифровий простір, де можна онлайн відкрити рахунок у декількох валютах, миттєво створити digital-картку, здійснити валютну операцію або переказ коштів без комісії. Клієнти мають змогу керувати лімітами, підключати кешбек-програми, формувати виписки, бачити статистику витрат і навіть контролювати рахунок ФОП. Застосунок інтегрований із біометричною авторизацією та месенджерами, що дозволяє комунікувати з банком у найзручніший спосіб.

У Credit Agricole наголошують: цифрові сервіси не замінюють персонального менеджера, а лише доповнюють його. Якщо клієнт бажає вирішити питання через застосунок, менеджер допоможе йому дистанційно. А якщо він віддає перевагу живому спілкуванню, банк завжди підлаштується під цей формат. Такий гібридний підхід робить банкінг не лише зручним, а й гнучким.

Також клієнт має можливість зручно відслідковувати у додатку умови для безкоштовного використання преміум-пакету.

Sense Club від Sense Bank

У Sense Bank ключем до цифрового досвіду є Sense SuperApp — універсальний мобільний застосунок, який поєднує весь спектр банківських сервісів приватного банкінгу. Клієнти Sense Club можуть здійснювати будь-які фінансові операції — від платежів і переказів до придбання ОВДП чи управління депозитами. Додаток інтегрований із зовнішніми платформами, включно з програмою лояльності Mastercard Більше, а також із системами travel-сервісів, які незабаром отримають окремий розділ у додатку.

Для учасників Sense Club функціонал розширений: вони бачать персоналізовані офери та спеціальні пропозиції до дня народження, актуальні travel-привілеї саме для своєї картки, а головне — мають прямий канал зв’язку з персональним менеджером. Фактично, Sense SuperApp стає єдиним центром фінансового життя клієнта — у смартфоні, завжди під рукою.

Філософія преміум-банкінгу

Credit Agricole Bank

Credit Agricole Bank підкреслює, що його місія — бути для клієнтів не просто фінансовим радником, а надійним партнером у будь-яких життєвих ситуаціях. Філософія банку базується на принципах конфіденційності, стабільності та людяності. Преміальний сегмент тут розвивається як «family banking» — коли один менеджер супроводжує всю родину, допомагаючи вирішувати увесь спектр фінансових питань. Завдяки підтримці міжнародної групи Crédit Agricole, що працює у понад 45 країнах світу, українські клієнти отримують доступ до глобальної експертизи та сервісів приватного банкінгу найвищого рівня — включно з Indosuez Wealth Management у Швейцарії.

Sense Club від Sense Bank

Sense Bank, зі свого боку, розвиває сегмент «Приватний банкінг» через філософію «банкінгу з сенсом». Його концепція — це поєднання технологій, емоцій та індивідуального підходу. Sense Club формує спільноту людей, яких об'єднують спільні цінності, культурні інтереси й бачення майбутнього. Для банку важливо створювати не просто зручний сервіс, а атмосферу турботи, коли клієнт відчуває себе частиною клубу однодумців.

Серед головних принципів — конфіденційність, глибока персоналізація, підтримка культурних ініціатив та сімейних цінностей. Sense Bank розглядає технології не як заміну людського контакту, а як інструмент, який підсилює індивідуальне обслуговування: штучний інтелект, Big Data та аналітика допомагають пропонувати клієнтам релевантні рішення й прогнозувати їхні потреби ще до того, як вони виникають.

Преміум — це інвестиція в комфорт

Для одних преміум-банкінг — це картка з привілеями, для інших — зручний спосіб упорядкувати фінанси й отримати підтримку в будь-якій ситуації. Це про сервіс, який заощаджує час і дає впевненість, що твої гроші та плани під надійним контролем.

І Credit Agricole, і Sense Club від Sense Bank показують, що сучасний український преміум-банкінг може бути на рівні європейських стандартів: поєднувати стабільність, персональний підхід і турботу. Це не про розкіш, а, радше, про комфорт і спокій.