Initia (INIT) пройшла лістинг на Bitunix на тлі зростаючого попиту на мультичейн-додатки

Крипторинок останнім часом переживає період невизначеності, при цьому основні активи, такі як Bitcoin , продовжують демонструвати волатильні коливання після недавнього відкоту. Незважаючи на обережність трейдерів, розвиток блокчейн-інфраструктури не сповільнюється. Тим часом кілька масштабованих і сумісних мереж привернули значну увагу користувачів, які шукають практичні сценарії застосування, а не короткостроковий хайп.

Серед них і блокчейн-екосистема Initia, що об'єднує функціональність Layer-1 і Layer-2 в одній єдиній мережі. Останнім часом INIT знаходиться в центрі уваги, оскільки багатьох цікавить його модульна архітектура, яка спрямована на спрощення роботи розробників і забезпечення більш легкого розгортання додатків.

Біржа Bitunix додала монету INIT на свій спотовий ринок 27 листопада, дозволяючи користувачам торгувати нею і отримувати більший доступ до цієї блокчейн-платформи, що розвивається.

Що таке Initia (INIT)?

Initia — це блокчейн-проєкт, спрямований на те, щоб криптододатки стали одночасно більш зручними для користувачів і простішими у створенні. Сьогодні більшість додатків працюють на окремих блокчейнах, які погано взаємодіють один з одним. Це заплутує користувачів і створює непотрібні складнощі для розробників.

Тому, згідно зі звітами, крос-чейн активність зростає протягом 2025 року, демонструючи збільшення попиту на мультичейн-додатки — тренд, який робить модульну екосистему Initia все більш актуальною.

Initia прагне вирішити цю проблему, об'єднуючи все в одній системі. Вона поєднує ланцюжок Layer-1 з безліччю спеціалізованих мереж Layer-2 під назвою «Minitias». Ці невеликі ланцюжки можуть взаємодіяти один з одним, обмінюватися активами і залишатися захищеними завдяки основному ланцюжку Layer-1 від Initia.

Як Initia допомагає користувачам?

Initia створена для того, щоб спростити взаємодію звичайних користувачів:

Не потрібно перемикатися між ланцюжками. У Initia додатки можуть автоматично взаємодіяти один з одним.

Швидкі та дешеві транзакції. Кожен додаток може працювати на своєму власному невеликому ланцюжку, тому мережа не перевантажується.

Простіший доступ до токенів. Активи можуть безпечно переміщатися між ланцюжками без проблемних мостів.

Винагорода за участь. Через систему заохочень Value Incentive Program користувачі можуть заробляти токени INIT просто за використання додатків всередині екосистеми.

Перш за все Initia прагне зробити взаємодію більш плавною і менш технічною. Звичайним користувачам не потрібно буде думати про перемикання мереж, високі комісії або складні гаманці.

Як Initia допомагає розробникам?

Вони можуть вибрати бажану віртуальну машину — EVM, MoveVM або Wasm — і розгорнути свою AppChain з кастомними параметрами комісії, швидкості та функціональності. «Важка робота» — такі речі, як безпека, ліквідність і крос-чейн взаємодія — забезпечується рівнем Layer-1 Initia. Це економить розробникам місяці роботи і, що ще важливіше, допомагає створювати екосистему, в якій різні додатки природним чином підтримують один одного.

IINIT Token: Що повинен знати кожен користувач

INIT — це основний токен мережі Initia. Він використовується для:

Стейкінгу — допомагає забезпечувати безпеку мережі

Управління — голосування за оновлення та рішення

Винагород (користувачі отримують INIT за активність на підтримуваних appchains)

Оплати комісій в мережах Layer-1 і Layer-2

Initia має загальний обсяг пропозиції в 1 мільярд INIT, але в обігу зараз знаходиться тільки близько 17,5%.

Нові токени випускаються досить повільно — приблизно в темпі зростання екосистеми, що запобігає різкій інфляції.

Initia має ринкову капіталізацію близько $150 млн, при ціні токена INIT на момент написання $0,10 за даними CoinMarketCap. Обіг пропозиції також становить близько 175 мільйонів токенів, в той час як торговий обсяг залишається стабільним останні кілька тижнів, частково завдяки зростаючому інтересу до модульних блокчейн-проектів.

Де купити Initia (INIT)?

INIT офіційно лістингований на спотовому ринку Bitunix 27 листопада, і користувачі можуть купувати і торгувати INIT безпосередньо на біржі.

Bitunix — найшвидше зростаюча криптотрейдингова платформа в світі, якій довіряють понад 3 мільйони користувачів у більш ніж 100 країнах. Її акцент на прозорості та безпеці включає перевірку PoR і фонд Bitunix Care Fund, обидва призначені для захисту активів користувачів.

Розширені інструменти для побудови графіків також доступні через систему K-Line Ultra, яка забезпечує плавний і високонадійний інтерфейс як для новачків, так і для досвідчених трейдерів.

Як купити Initia (INIT) на Bitunix?

Купівля INIT на Bitunix дуже проста. Ось короткий посібник:

1. Створіть обліковий запис

Зареєструйтеся за допомогою електронної пошти через веб-сайт або мобільний додаток Bitunix. Встановіть надійний пароль і пройдіть процеси верифікації.

2. Поповніть рахунок USDT

Перейдіть в розділ Deposit, виберіть USDT і скопіюйте свою адресу для депозиту. Переконайтеся, що вибираєте правильну мережу, наприклад ERC-20 або TRC-20. Рекомендується спочатку відправити невелику тестову суму.

3. Знайдіть торгову пару INIT

Перейдіть до розділу Spot Trading і введіть INIT. Потім виберіть торгову пару INIT/USDT.

4. Купіть INIT — виберіть тип ордера

Market Order: купує відразу за поточною доступною ціною.

Limit Order: дозволяє вказати точну ціну, за якою ви хочете купити. Такий ордер виконається тільки тоді, коли ринок досягне вказаної ціни.

Вкажіть суму в USDT або кількість токенів INIT, які хочете купити. Підтвердіть ордер. Після виконання ваші INIT з'являться у вашому спотовому гаманці Bitunix.