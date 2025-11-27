Multi від Мінфін
27 листопада 2025, 18:01

Бізнес із російськими зв'язками в Україні заробив понад 150 мільярдів за 2024 рік — YouControl

В Україні станом на листопад 2025 року 5 817 компаній та 686 фізичних осіб-підприємців (ФОП) ймовірно мають певні зв'язки з російським бізнесом. Про це йдеться у дослідженні YouСontrol.

Бізнес із російськими зв'язками в Україні заробив понад 150 мільярдів за 2024 рік
Фото: НБУ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ключові фінансові показники та географія

Дохід зростає: Сукупний виторг компаній із можливими російськими зв’язками за 2024 рік сягнув 150,3 млрд грн, що на 38% більше, ніж у 2023 році.

Регіони-лідери: Найбільше таких підприємств зареєстровано у Донецькій області (1905), Києві (985) та Луганській області (901). Київ також лідирує за кількістю пов'язаних ФОПів.

Сфери діяльності: Найбільше компаній працюють у торгівлі (1271), операціях з нерухомим майном (17%) та переробній промисловості (673). 625 компаній працюють в аграрній сфері. Ще близько 7% (402) українських юросіб працюють в будівельній галузі.

Як встановлювалися зв'язки

Аналітики YouControl вивчали дані українського ЄДР та Єдиного держреєстру юридичних осіб РФ, виявляючи зв'язки через участь в статутних капіталах (напряму чи опосередковано — через учасників, бенефіціарів та уповноважених осіб).

Серед найдохідніших компаній:

  • ТОВ «АДМ Юкрейн» (43,5 млрд грн виторгу), яка входить до групи «Арчер Даніелз Мідланд» та має зв'язок із російською юрособою через нідерландську компанію-учасника.
  • Компанії групи «Комфі» (ТОВ «Комфі Трейд» та ТОВ «Маресто Україна») із сукупним виторгом 36 млрд грн, чия бенефіціарка має збіги за ПІБ з учасницею російських компаній.

Тенденція до зменшення, але ризики залишаються

За період 2024−2025 років простежується тенденція до скорочення такого типу зв’язків: актуальний зв'язок перейшов до історичних даних у 755 компаній та 84 ФОПів. Це переважно сталося через ліквідацію російських компаній або зміну складу учасників.

Дослідження

Фахівці YouControl вивчили дані з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР) та Єдиного державного реєстру юридичних осіб російської федерації (далі — ЄДРЮО рф) і виявили наявність певних зв'язків понад 6 500 українських суб'єктів господарювання за рахунок участі в статутних капіталах із 12 тисячами юросіб, зареєстрованих відповідно до російського законодавства.

Експерти зазначили, що як одна українська компанія чи ФОП можуть мати ймовірний зв’язок із кількома російськими юридичними особами одночасно, так і одна російська юрособа може мати зв’язок із кількома українськими компаніями.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
27 листопада 2025, 18:20
#
Договірняк — він такий.
