НБУ визначив курси валют на четвер: долар відступив від рекорду

НБУ встановив нові курси валют на четвер, 27 листопада. Згідно з даними регулятора, долар подешевшав на 10 копійок, відступивши від свого історичного максимуму.

На четвер НБУ встановив такий курс долара: 42,2987грн. Це на 10 копійок менше, ніж у середу (42,4015).

Історичний максимум долара: 42,40 (25.11.2025).

Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 48,9481, що майже не відрізняється від курсу у середу (48,9483).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на четвер встановив такий курс польського злотого: 11,5895 (у середу курс був 11,5681).

