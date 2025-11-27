Україна та Саудівська Аравія створять спільний інвестиційний фонд на $500 мільйонів

Україна та Саудівська Аравія досягли принципової домовленості щодо створення Спільного фонду прямих інвестицій (Saudi-Ukraine PE Fund) обсягом $500 млн. Ця домовленість була досягнута під час візиту української делегації до Ер-Ріяда, де проходила 21 сесія Глобального промислового саміту ООН з промислового розвитку (UNIDO GC21), повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Домовленості було досягнуто на зустрічі української делегації з представниками Міністерства інвестицій Саудівської Аравії.

Інвестиційна співпраця та подальші кроки

Створення Спільного інвестиційного фонду стане ключовим елементом поглиблення економічної співпраці між країнами.

Крім того, сторони домовилися про:

Спільний Інвестиційний Комітет: Створення спеціального комітету для координації спільних проєктів.

Флагманські проєкти: Узгоджено фіналізацію Плану пріоритетних дій, який передбачає запуск не менше двох флагманських інвестиційних проєктів вже у 2026 році.

Інші фінансові інструменти: Обговорено також участь саудівської сторони у Фонді фінансування дефіциту життєздатності (Viability Gap Fund) для підтримки проєктів публічно-приватного партнерства в Україні.

Бізнес-місії: Узгоджено графік обміну бізнес-місіями у січні-лютому наступного року.

Активізація ділового діалогу

У рамках візиту в Ер-Ріяді відбулося перше засідання оновленої Спільної ради ділового співробітництва Україна — Саудівська Аравія. У заході взяли участь понад 50 провідних саудівських компаній та лідери стратегічних галузей України (агросектор, енергетика, IT).

За підсумками зустрічі український бізнес підписав із саудівськими колегами 15 меморандумів про співпрацю.

Українська делегація наголосила, що пріоритетними каналами співпраці є приватні інвестиції, публічно-приватне партнерство та приватизація. Також була висловлена пропозиція провести наступне засідання Спільної міжурядової комісії в Ер-Ріяді для запуску нових ініціатив у сферах продовольчої безпеки, енергетики та логістики.