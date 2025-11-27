Національний банк виставив на повторні відкриті торги в електронній системі Прозорро.Продажі 129 земельних ділянок. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
27 листопада 2025, 15:33
Нацбанк продає землю: на відкриті торги виставлено 129 земельних ділянок
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Звідки земля в НБУ
Йдеться про активи, набуті НБУ у власність у рахунок погашення заборгованості за кредитами рефінансування, наданими банкам України, а саме 129 одиниць земельних ділянок, розташованих у Київській області, що мають таке цільове призначення: «під забудову» та «особисте селянське господарство».
Запланована дата проведення аукціонів за всіма земельними ділянками — 23 грудня 2025 року.
Повний перелік земельних ділянок та посилання на торги опубліковано на сайті Національного банку в розділі «Продаж активів» https://bank.gov.ua/ua/about/sale-assets.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 23 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі