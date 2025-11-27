Нацбанк продає землю: на відкриті торги виставлено 129 земельних ділянок

Національний банк виставив на повторні відкриті торги в електронній системі Прозорро.Продажі 129 земельних ділянок. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Звідки земля в НБУ

Йдеться про активи, набуті НБУ у власність у рахунок погашення заборгованості за кредитами рефінансування, наданими банкам України, а саме 129 одиниць земельних ділянок, розташованих у Київській області, що мають таке цільове призначення: «під забудову» та «особисте селянське господарство».

Запланована дата проведення аукціонів за всіма земельними ділянками — 23 грудня 2025 року.

Повний перелік земельних ділянок та посилання на торги опубліковано на сайті Національного банку в розділі «Продаж активів» https://bank.gov.ua/ua/about/sale-assets.