27 листопада 2025, 15:11

ЄС відкладає обговорення 20-го пакету санкцій проти рф до січня — Politico

Європейський Союз не планує розпочинати офіційне обговорення 20-го пакету санкцій проти росії до кінця 2025 року. За інформацією дипломатів, консультації щодо нових обмежень, ймовірно, почнуться лише після новорічних свят, приблизно в січні. Про це повідомляє Politico.

ЄС відкладає обговорення 20-го пакету санкцій проти рф до січня
Фото: pixabay.com

«Це зараз не є пріоритетом», — повідомив один з европейських урядовців. За його словами, наразі робота обмежується неформальними дискусіями у підготовчих органах, зокрема, щодо потенційних фізичних осіб та організацій для включення у санкційні списки.

Основний фокус нового пакета санкцій

Очікується, що центральною темою нового пакета санкцій стане закриття лазівок, які дозволяють росії обходити чинні обмеження.

Нове розслідування Європейської ради безпеки України (ESCU) виявило значні прогалини в експортному контролі, зокрема, щодо натурального каучуку. Цей матеріал критично важливий для оборонної промисловості рф (шини для винищувачів, носії ракет).

За 2024 рік із ЄС до росії було експортовано близько 2 000 тонн натурального каучуку на суму понад $5,1 млн.

Керівник ESCU Олена Юрченко зазначила, що 20-й пакет санкцій, ймовірно, також буде зосереджений на обмеженні доходів рф від експорту енергоресурсів, насамперед шляхом подальшого приборкання «тіньового флоту» танкерів.

Юрченко наголосила, що хоча прямий експорт товарів з ЄС зведено практично до нуля, реакція Брюсселя на посередників у третіх країнах, які допомагають реекспортувати товари подвійного призначення, досі недостатньо рішуча.

Паралельний процес: Заморожені активи рф

Тим часом Єврокомісія активізувала роботу над планом використання заморожених російських активів на 140 мільярдів євро для надання «репараційного кредиту» Україні.

Після тижнів вимог з боку країн-членів, Єврокомісія заявила про готовність дуже скоро подати офіційну юридичну пропозицію. Очікується, що проєкт може з'явитися до кінця тижня, а політичне схвалення плану має відбутися на саміті ЄС у грудні.

Проте, план викликає занепокоєння. Euroclear, головний зберігач активів, попередив, що такий крок може відлякати інвесторів та призвести до зростання вартості обслуговування боргу для європейських урядів.

Крім того, Бельгія досі залишається серед країн, які мають значні застереження щодо цієї ініціативи.

У жовтні 2025 року Європейський Союз ухвалив 19-й пакет санкцій проти росії. Він був спрямований, зокрема, на російський енергетичний сектор, банки в третіх країнах та криптопровайдерів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
27 листопада 2025, 15:37
#
Ой, а шо сі стало? Хозяіна з-за океану дратує?
Незабаром побачимо, як ці лицеміри почнуть купувати газ та нафту у рф і взагалі торгувати по повній.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
