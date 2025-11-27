Аналітики UBS оцінили ризики бульбашок на ринку нерухомості: які міста найбільш вразливі

У світовому масштабі ринки нерухомості протягом останніх кількох років охолоджуються, а високі ставки за іпотечними кредитами та недоступні ціни впливають на попит у багатьох містах. У яких містах найвищий ризик виникнення бульбашок у світі показав visualcapitalist.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Бульбашка на ринку житла

Однак, хоча ризики виникнення бульбашок на ринку житла зменшилися на багатьох ринках, ціни на житло в таких популярних місцях ринку нерухомості, як Маямі та Токіо, продовжують зростати, збільшуючи ризик їх виникнення.

Де ринки житла виглядають найбільш перегрітими

Індекс бульбашок нерухомості UBS оцінює ринки житла по всьому світу, використовуючи низку показників, включаючи співвідношення ціни до доходу, співвідношення ціни до орендної плати, а також тенденції в іпотечному кредитуванні та будівельній діяльності.

Міста класифікуються на три широкі категорії на основі їхнього індексного балу:

Ризик утворення бульбашки: >1,5

Переоцінений: від 0,5 до 1,5

Справедлива оцінка: від -0,5 до 0,5

Нижче наведено повний рейтинг міст за 2025 рік за індексом Bubble Index від UBS, а також щорічну зміну реальних цін:

У більшості міст індексу ризик виникнення бульбашок знизився з 2024 року, причому найбільше падіння спостерігалося в Торонто та Гонконзі.

Однак ризик виникнення бульбашки зріс у Маямі, яке посідає найвищий рейтинг з індексним балом 1,73, що підтримується зростанням цін на житло. Токіо та Цюрих також перевищують критичний поріг 1,5.

Тим часом кілька ринків нерухомості потрапляють у діапазон переоцінених, але залишаються нижче зони ризику буму. До них належить Мадрид, де спостерігалося найсильніше зростання реальних цін на житло — на 13,6% з 2024 по 2025 рік.

Дубай — ще одне помітне місто в переоціненій категорії, ціни на яке зросли понад 11% у річному обчисленні. За даними UBS, середні реальні ціни в Дубаї зросли приблизно на 50% за останні п'ять років.

Однак у 2026 році ціни можуть знизитися після рекордного зростання пропозиції.