В Єдиному державному реєстрі виявили одразу 25 юридичних осіб із максимально химерними, а подекуди й відверто комічними назвами. Усі вони належать одному підприємцю, який, схоже, підійшов до процесу реєстрації бізнесів значно креативніше, ніж зазвичай. Про це пише Опендатабот.
27 листопада 2025, 13:13
У держреєстрі виявили 25 компаній із химерними назвами — їх створив один підприємець
Бізнес-перлини підприємця
- «Важний Гусь Бумажний» — мабуть, для дуже серйозних гусей;
- «Огірковий Барон» — звучить так, ніби має власні володіння десь між грядками;
- «Сумний Пітекантроп» — стартап із глибини еволюції;
- «Цегляний Король» — монарх будівельного всесвіту;
- «Грязьовий Краб» — чистий бізнес без брудних справ.
Попри кумедність, усі ці назви — абсолютно офіційні. Підприємець створив цілий всесвіт персонажів у державному реєстрі, тоді як більшість обмежується звичайним ФОПом.
Історія вже стала вірусною в мережі, а користувачі жартують, що це — найкреативніший підхід до неймінгу українських компаній за останній час.
