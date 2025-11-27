У держреєстрі виявили 25 компаній із химерними назвами — їх створив один підприємець

В Єдиному державному реєстрі виявили одразу 25 юридичних осіб із максимально химерними, а подекуди й відверто комічними назвами. Усі вони належать одному підприємцю, який, схоже, підійшов до процесу реєстрації бізнесів значно креативніше, ніж зазвичай. Про це пише Опендатабот.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Бізнес-перлини підприємця

«Важний Гусь Бумажний» — мабуть, для дуже серйозних гусей;

«Огірковий Барон» — звучить так, ніби має власні володіння десь між грядками;

«Сумний Пітекантроп» — стартап із глибини еволюції;

«Цегляний Король» — монарх будівельного всесвіту;

«Грязьовий Краб» — чистий бізнес без брудних справ.

Попри кумедність, усі ці назви — абсолютно офіційні. Підприємець створив цілий всесвіт персонажів у державному реєстрі, тоді як більшість обмежується звичайним ФОПом.

Історія вже стала вірусною в мережі, а користувачі жартують, що це — найкреативніший підхід до неймінгу українських компаній за останній час.