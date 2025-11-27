Україна та Британія домовилися про виробництво українського дрона-перехоплювача Octopus

Україна та Велика Британія домовилися про ліцензійне виробництво українського дрона-перехоплювача Octopus, призначеного для збиття ударних БпЛА типу Shahed. Відповідну угоду підписали делегації міністерств оборони обох країн. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль 27 листопада.

Що відомо про виробництво

«Це історичний прецедент і наступний важливий крок, що дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі з «шахедами», — заявив Шмигаль.

Масштаби виробництва планують наростити до кількох тисяч апаратів щомісяця.

Усі виготовлені дрони передаватимуть Україні для зміцнення протиповітряної оборони.

Шмигаль подякував Великій Британії за підтримку та внесок у посилення українського захисту.

Хто такий Octopus

Octopus — українська розробка, створена у співпраці з Великою Британією. У жовтні британське Міноборони анонсувало плани постачати тисячі таких дронів Україні щомісяця.

Технологію вже передали трьом першим виробникам, а ще 11 компаній готують потужності для випуску.

За словами Шмигаля, дрон пройшов бойові випробування: ефективний вночі, під РЕБ і на низьких висотах.

Нагадаємо

Україна та Сполучені Штати запустили спільне виробництво дронів-перехоплювачів, які здатні збивати безпілотники рф. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg.

Раніше стало відомо, що Україна домовилася про спільне виробництво дронів-перехоплювачів із Великою Британією.м