Акції Puma злетіли після повідомлення про можливий продаж бренду китайському конкуренту

Китайський виробник спортивного одягу Anta Sports Products, якому належать такі бренди, як Fila та Jack Wolfskin, розглядає можливість поглинання німецької Puma, повідомив Bloomberg з посиланням на джерела.

Продаж бренду

За їхніми даними, китайська компанія зараз працює з консультантом над оцінкою потенційної купівлі та може об'єднатися для угоди з приватною інвестиційною фірмою.

Як відреагували акції

Акції Puma після цієї публікації підскочили на 16% на торгах у Німеччині. При цьому з початку 2025 року вони у мінусі більш ніж на 60%. Котирування Anta Sports у Гонконгу зросли на 1,7%.

Хто хоче купити

На німецького виробника є й інші претенденти, зокрема китайська група спортивного одягу Li Ning, яка обговорює з банками варіанти фінансування, передає Bloomberg.

Також інтерес може виявити японська ASICS, розповіли співрозмовники агентства. Усі обговорення попередні, і поки що неясно, хто подасть заявки, повідомили вони.

Акціонер Puma

Найбільший акціонер Puma — приватна холдингова компанія Artemis, яка належить французькій родині мільярдерів Піно і також контролює власника Gucci, Kering — раніше заявляв, що розглядає всі варіанти щодо своєї частки 29%.

Хоча джерело Reuters говорило у вересні, що продавати за ринковою ціною на той момент Artemis не хотіла. Оціночні очікування родини Піно можуть стати серйозною перешкодою для будь-якої угоди, вважають джерела Bloomberg. Поточна капіталізація Puma складає 2,5 млрд євро.