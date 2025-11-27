Міноборони США хоче внести Alibaba та BYD до чорного списку китайських компаній — Bloomberg

Міністерство оборони США дійшло висновку, що лідери китайської електронної комерції та розробники ШІ Alibaba Group і Baidu, а також автовиробник BYD та ще п'ять компаній з Китаю мають бути включені до переліку організацій, які сприяють китайським збройним силам. Про це пише Bloomberg.

Що відомо про список Пентагону

Заступник міністра оборони Стівен Файнберг виклав свою позицію в листі від 7 жовтня, адресувавши його головам комітетів із збройних сил Палати представників та Сенату. У розпорядженні агенції виявилася копія цього документа.

Неясно, чи були компанії офіційно додані до так званого списку 1260H. Включення до списку не тягне за собою автоматичних санкцій, але є жорстким попередженням американським інвесторам про потенційні ризики, пише агентство. Цей перелік щорічно оновлюється.

До нього вносяться компанії, пов'язані з китайськими збройними силами та які ведуть діяльність у США. В останньому оновленні, що вийшло в січні — ще до вступу Трампа на посаду, згадані компанії не значаться.

У листі Пентагону також згадуються:

Eoptolink Technology,

Hua Hong Semiconductor,

RoboSense Technology,

WuXi AppTec Co,