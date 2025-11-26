JPMorgan пророкує нові рекорди: S&P 500 може злетіти до 8000 пунктів у 2026 році

Попри розмови про перегрітість ринку та «бульбашку» штучного інтелекту, провідні стратеги одного з найбільших банків світу JPMorgan налаштовані вкрай оптимістично. Команда аналітиків прогнозує, що 2026 рік стане ще одним успішним періодом для американських інвесторів, а головний фондовий індекс США S&P 500 продовжить своє ралі. Про це повідомляє портал finance.yahoo.com 26 листопада.

Два сценарії зростання

Команда стратегів на чолі з Дубравко Лакос-Буясом встановила базову ціль для індексу S&P 500 на кінець 2026 року на рівні 7 500 пунктів. Враховуючи, що остання сесія закрилася на позначці 6 765 пунктів, це означає суттєвий потенціал для зростання.

Однак у банку розглядають і більш амбітний сценарій. Якщо Федеральна резервна система (ФРС) продовжить активно знижувати відсоткові ставки, індекс може пробити позначку у 8 000 пунктів.

Що штовхає ринок вгору

Аналітики JPMorgan вважають, що поточні високі оцінки вартості компаній є виправданими. Вони виділяють кілька драйверів росту: