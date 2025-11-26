Німеччина збільшує військову допомогу Україні до 11,5 млрд євро та виділяє 170 млн євро на зиму

Німеччина не послабить підтримку України, а навпаки — збільшує її та негайно надає 170 млн євро зимової допомоги. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу, 26 листопада, під час дебатів у Бундестазі щодо бюджету на 2026 рік, повідомляє Укрінформ.

Мерц підкреслив, що збільшення підтримки має стати чітким сигналом президенту росії Володимиру Путіну про його нездатність досягти успіху в Україні.

Деталі

Канцлер оголосив про два ключові фінансові кроки:

Негайна зимова допомога: Німеччина негайно надає 170 мільйонів євро на відновлення інфраструктури, що має пом'якшити наслідки російського терору напередодні зими.

Збільшення військової підтримки: Загальна сума військової підтримки, закладена у федеральному бюджеті на 2026 рік, була збільшена ще на 3 мільярди євро, довівши загальний обсяг до 11,5 мільярда євро.

«Ми будемо підтримувати український народ стільки, скільки це буде необхідно. І ми хочемо зробити заморожені російські активи доступними саме для цього», — наголосив Мерц.