Німеччина не послабить підтримку України, а навпаки — збільшує її та негайно надає 170 млн євро зимової допомоги. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу, 26 листопада, під час дебатів у Бундестазі щодо бюджету на 2026 рік, повідомляє Укрінформ.
26 листопада 2025, 19:13
Німеччина збільшує військову допомогу Україні до 11,5 млрд євро та виділяє 170 млн євро на зиму
Мерц підкреслив, що збільшення підтримки має стати чітким сигналом президенту росії Володимиру Путіну про його нездатність досягти успіху в Україні.
Деталі
Канцлер оголосив про два ключові фінансові кроки:
- Негайна зимова допомога: Німеччина негайно надає 170 мільйонів євро на відновлення інфраструктури, що має пом'якшити наслідки російського терору напередодні зими.
- Збільшення військової підтримки: Загальна сума військової підтримки, закладена у федеральному бюджеті на 2026 рік, була збільшена ще на 3 мільярди євро, довівши загальний обсяг до 11,5 мільярда євро.
«Ми будемо підтримувати український народ стільки, скільки це буде необхідно. І ми хочемо зробити заморожені російські активи доступними саме для цього», — наголосив Мерц.
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1