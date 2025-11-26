Alibaba робить ставку на ШІ та швидку доставку: доходи перевищили очікування, попри падіння прибутку

Китайський гігант електронної комерції Alibaba Group продемонстрував результати, що перевершили прогнози аналітиків щодо доходів. Успіх компанії забезпечили значні інвестиції у сервіси миттєвої доставки, які залучили нових користувачів, а також стрімке зростання хмарного підрозділу. Ринки відреагували позитивно: акції компанії, що торгуються у США, відкрилися зростанням на 2%. Про це повідомляє Reuters.

Фінансові результати: витрачати, щоб заробляти

У другому кварталі Alibaba прозвітувала про виручку на рівні 247,80 млрд юанів (близько $35 млрд). Це перевищило очікування ринку, який прогнозував 242,65 млрд юанів.

Однак агресивні інвестиції мають свою ціну. Чистий прибуток компанії впав на 53%, склавши 20,61 млрд юанів. Це падіння було очікуваним і пов'язане з витратами на розвиток нових напрямків, тож навіть такий показник виявився кращим за песимістичні прогнози деяких експертів.

«Ми віримо, що ці інвестиції (у споживання та ШІ) створять довгострокові конкурентні переваги, попри короткостроковий тиск на маржу», — зазначив аналітик CFRA Анджело Зіно.

«Агресивна» стратегія в ШІ

Компанія не планує зупинятися на досягнутому. Раніше Alibaba анонсувала план інвестицій у розмірі 380 млрд юанів у штучний інтелект та хмарні технології протягом трьох років. Проте генеральний директор Едді Ву заявив, що навіть цієї суми може бути замало.

«Ми будемо агресивно інвестувати в інфраструктуру ШІ; інвестиції в 380 мільярдів юанів, про які ми згадували раніше, можуть виявитися замалими з огляду на попит клієнтів», — підкреслив Едді Ву.

Компанія намагається наздогнати конкурентів у споживчому сегменті ШІ. Нещодавно запущений безкоштовний додаток на базі мовної моделі Qwen отримав понад 10 мільйонів завантажень за перший тиждень. Хоча це значний успіх, Alibaba все ще відстає від лідера ринку — чат-бота Doubao від ByteDance (власника TikTok), який має 150 мільйонів користувачів.