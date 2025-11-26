«єВідновлення»: Заяву на компенсацію тепер може подавати один співвласник житла

Кабінет міністрів спростив порядок отримання компенсацій за програмою «єВідновлення» для житла у спільній власності. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

Тепер якщо один зі співвласників виїхав, не виходить на зв’язок або не бере участі в утриманні майна, це не блокуватиме отримання допомоги. Компенсацію зможе оформити інший співвласник — за спрощеною процедурою без зайвих затримок.

Такі правила діятимуть, якщо інші співвласники не подали заперечень.

Раніше, щоб отримати кошти на відновлення, потрібна була згода всіх співвласників майна.

Як змінюються правила

Подати заяву зможе всього один співвласник. Вона автоматично вважатиметься поданою від імені всіх.

Якщо інші співвласники не приєдналися до заяви й не подали офіційних заперечень, комісія має право погодити виплату.

Той, хто отримує компенсацію, бере на себе зобов’язання відновити житло до придатного стану згідно з чеклістом.

Додаткові кошти

За словами Свириденко, сьогодні, 26 листопада, Кабмін спрямовує ще

609 млн грн Міністерству розвитку громад на фінансування програми «єВідновлення».

«Ще близько 9 тисяч українських родин отримають компенсацію на ремонт житла, пошкодженого внаслідок російської агресії», — зазначила очільниця уряду.

Загалом за програмою «єВідновлення» компенсації на відновлення пошкодженого житла в межах програми вже отримали понад 116 тисяч сімей.