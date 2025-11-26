П'ять факторів, що сприятимуть розвитку економіки США у 2026 році — аналітик

Аналітик Bank of America Адітья Бхаве висловив оптимістичний погляд на економічні перспективи США, стверджуючи, що 2026 рік може отримати користь від кількох суттєвих підтримок, навіть попри те, що економіка перебуває «на роздоріжжі». Про це пише Investing.

Прогноз аналітика

Бхаве сказав, що існує «вражаюча дихотомія між сильною економічною активністю та м’якими даними щодо праці», але її базовим аргументом є те, що «стійкість споживачів допоможе стабілізувати ринок праці».

Банк очікує «зростання вище консенсус-прогнозів на 2,4% у 2026 році та 2,2% у 2027 році».

П'ять ключових факторів

BofA визначила п'ять ключових факторів, що сприятимуть розвитку наступного року.

По-перше, компанія заявила, що очікує, що OBBBA додасть «0,3−0,4 процентного пункту до зростання ВВП у 2026 фінансовому році завдяки стимулюванню споживачів та капітальних витрат».

По-друге, там стверджувалося, що «відкладений ефект від поточних скорочень ФРС, ймовірно, підтримає активність у другій половині 2026 року».

По-третє, BofA написав, що «торговельна політика повинна стати більш сприятливою для зростання, незалежно від того, чи будуть скасовані тарифи IEEPA».

По-четверте, прогнозується, що «інвестиції, пов’язані зі штучним інтелектом, продовжуватимуть підтримувати економіку наступного року».

Нарешті, банк зазначив, що «базові ефекти від закриття повинні механічно стимулювати зростання ВВП у 2026 році».

Однак BofA попередив, що інфляція, ймовірно, залишиться вищою за цільовий показник. Банк заявив, що його покращений прогноз зростання спонукав його підвищити прогнози інфляції на 2026 рік, при цьому загальний та базовий PCE становлять «2,6% та 2,8% відповідно», додавши, що тарифи повинні утримувати базовий PCE «вище 3% протягом 3-го кварталу».

Щодо ринку праці, BofA вважає, що ринок «охолоджується, але не нелінійним чином, характерним для циклічних спадів». Він очікує, що наступного року середнє зростання робочих місць становитиме 50 000 на місяць, а рівень безробіття знизиться до 4,3% до кінця 2026 року.

Загалом, BofA розглядає 2026 рік як «сонячний», підтриманий численними факторами зростання, незважаючи на наявні ризики.