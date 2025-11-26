Multi від Мінфін
26 листопада 2025, 16:16

Жінки частіше турбуються про фінансове майбутнє — дослідження

Жінки в усьому світі продовжують відчувати значно вищий рівень стресу стосовно грошей, ніж чоловіки. Результати масштабного дослідження, проведеного з жовтня 2024 по вересень 2025 року, підтверджують: фінансова впевненість залишається переважно чоловічим привілеєм. Про це повідомляє портал Statista.

Жінки в усьому світі продовжують відчувати значно вищий рівень стресу стосовно грошей, ніж чоловіки.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Географія тривожності

Дослідження охопило 27 країн, і в 22 з них жінки висловили більшу стурбованість своїм фінансовим майбутнім, ніж їхні співвітчизники-чоловіки.

Найбільш разючий розрив зафіксовано у Фінляндії: там про своє майбутнє турбується 51% жінок проти лише 32% чоловіків. Суттєва різниця (у 10 відсоткових пунктів) також спостерігається у Франції та Австралії. Загалом тенденція показує, що в англомовних країнах розрив у рівні фінансової тривожності є одним із найбільших, тоді як в азійських країнах він менш помітний.

Проте є і винятки:

  • У Мексиці, на Філіппінах і в Таїланді рівень тривоги однаковий для обох статей.
  • В Італії та Колумбії ситуація протилежна — там чоловіки хвилюються про гроші більше за жінок.

Чому виникає страх

Аналітики пов'язують таку статистику з тим, що у багатьох країнах жінки досі мають меншу фінансову незалежність. На їхню впевненість негативно впливають бар'єри у кар'єрному зростанні та необхідність брати на себе левову частку неоплачуваної хатньої роботи, як-от догляд за дітьми або літніми родичами.

Фінанси для жінок — це не просто цифри, а питання самовизначення, багатства, успіху та, що найважливіше, особистої безпеки.

Парадокс обізнаності

Опитування також виявило зв'язок між тривожністю та рівнем фінансової грамотності. У 19 із 27 країн жінки вважають себе менш поінформованими про стан власних фінансів, ніж чоловіки. Найбільш невпевнено почуваються мешканки Колумбії, Італії, Японії, Великої Британії та ОАЕ.

Водночас існує цікавий парадокс: у Південній Кореї, Індії та Австрії жінки оцінюють свою фінансову обізнаність вище, ніж чоловіки, але при цьому все одно більше хвилюються за своє майбутнє.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+30
Я. ..
Я. ..
26 листопада 2025, 16:35
#
«Жінки частіше турбуються про фінансове майбутнє — дослідження»

Не повністю назву статті написали)) забули додати «Жінки частіше турбуються про СВОЄ фінансове майбутнє за рахунок чоловіка — дослідження») Так буде більш точно))

Ні для кого не секрет, що коли чоловік сам по собі, то грошей на все вистачає, але коли чоловік в стосунках, то ну дуже часто, тих же грошей раптом не вистачає)))

Тому, вся «фінансова грамотність» більшості сучасних жінок полягає у «буду зустрічатися, якщо чоловік буде заробляти від 500к на місяць» або «мої гроші це мої гроші, а гроші чоловіка це наші спільні гроші» або «навіщо мені чоловік, якщо я сама все маю оплачувати»))

Короче кажучи, вся ця «сильна» і «незалежна» разом з фемінізмом, раптом летять у форточку, коли принесуть рахунок :D
