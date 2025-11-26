«Жінки частіше турбуються про фінансове майбутнє — дослідження»

Жінки в усьому світі продовжують відчувати значно вищий рівень стресу стосовно грошей, ніж чоловіки. Результати масштабного дослідження, проведеного з жовтня 2024 по вересень 2025 року, підтверджують: фінансова впевненість залишається переважно чоловічим привілеєм. Про це повідомляє портал Statista.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Географія тривожності

Дослідження охопило 27 країн, і в 22 з них жінки висловили більшу стурбованість своїм фінансовим майбутнім, ніж їхні співвітчизники-чоловіки.

Найбільш разючий розрив зафіксовано у Фінляндії: там про своє майбутнє турбується 51% жінок проти лише 32% чоловіків. Суттєва різниця (у 10 відсоткових пунктів) також спостерігається у Франції та Австралії. Загалом тенденція показує, що в англомовних країнах розрив у рівні фінансової тривожності є одним із найбільших, тоді як в азійських країнах він менш помітний.

Проте є і винятки:

У Мексиці, на Філіппінах і в Таїланді рівень тривоги однаковий для обох статей.

В Італії та Колумбії ситуація протилежна — там чоловіки хвилюються про гроші більше за жінок.

Чому виникає страх

Аналітики пов'язують таку статистику з тим, що у багатьох країнах жінки досі мають меншу фінансову незалежність. На їхню впевненість негативно впливають бар'єри у кар'єрному зростанні та необхідність брати на себе левову частку неоплачуваної хатньої роботи, як-от догляд за дітьми або літніми родичами.

Фінанси для жінок — це не просто цифри, а питання самовизначення, багатства, успіху та, що найважливіше, особистої безпеки.

Парадокс обізнаності

Опитування також виявило зв'язок між тривожністю та рівнем фінансової грамотності. У 19 із 27 країн жінки вважають себе менш поінформованими про стан власних фінансів, ніж чоловіки. Найбільш невпевнено почуваються мешканки Колумбії, Італії, Японії, Великої Британії та ОАЕ.

Водночас існує цікавий парадокс: у Південній Кореї, Індії та Австрії жінки оцінюють свою фінансову обізнаність вище, ніж чоловіки, але при цьому все одно більше хвилюються за своє майбутнє.