Приватбанк вперше в Україні запустив розстрочку для ФОПів

Державний Приватбанк запустив новий для українського ринку фінансовий інструмент для бізнес-клієнтів «Миттєва розстрочка для бізнесу». Про це повідомив член правління банку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв, повідомили у пресслужбі фінустанови.

Хто може скористатися

Він уточнив, що новою програмою зможуть скористатися фізичні особи-підприємці, які є клієнтами банку.

Фактично розстрочка для ФОП є адаптованим аналогом популярної послуги для фізичних осіб, надаючи підприємцям можливість зручно та швидко здійснювати необхідні закупівлі з оплатою частинами, пояснив Заіграєв.

Яка сума кредитування

Сума кредитування на придбання товарів або послуг для бізнесу складає від 20 тис. до 500 тис. грн.

Доступний для клієнтів банку ліміт «Миттєвої розстрочки для бізнесу» можна перевірити у вебверсії «Приват24 для бізнесу» в меню «Кредити — Миттєва розстрочка для бізнесу».

Першим партнером «Миттєвої розстрочки для бізнесу» від Приватбанку стала мережа торговельних центрів «Епіцентр К».