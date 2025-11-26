Multi від Мінфін
26 листопада 2025, 14:21

Акції SoftBank обвалилися на 40% з кінця жовтня

Японський інвестиційний гігант SoftBank Group, який став одним із головних бенефіціарів буму штучного інтелекту, нині переживає стрімке падіння вартості своїх активів. З кінця жовтня акції компанії впали приблизно на 40%, що призвело до втрати понад 16 трильйонів єн (102 мільярди доларів) ринкової капіталізації. Головною причиною песимізму інвесторів стали побоювання, що ключова ставка SoftBank — компанія OpenAI — втрачає лідерство після гучного дебюту моделі Gemini 3.0 від Google. Про це повідомляє Bloomberg 26 листопада.

Японський інвестиційний гігант SoftBank Group, який став одним із головних бенефіціарів буму штучного інтелекту, нині переживає стрімке падіння вартості своїх активів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Все або нічого»: ризикована стратегія Масайоші Сона

Засновник SoftBank Масайоші Сон обрав агресивну стратегію: він продав частки в таких гігантах, як Nvidia та Oracle, щоб акумулювати ресурси для інвестицій в OpenAI та створення екосистеми навколо неї.

Спочатку це спрацювало: завдяки переоцінці частки в OpenAI (паперовий прибуток склав 14,6 млрд доларів), SoftBank звітував про несподівано високий чистий прибуток у 2,5 трильйона єн за другий фінансовий квартал. Однак зараз інвестори сприймають SoftBank як «проксі» (замінник) акцій OpenAI, які не торгуються на біржі. Тому будь-які проблеми розробника ChatGPT миттєво б'ють по японській корпорації.

Мільярдні зобов'язання та нові покупки

Ситуація ускладнюється величезними фінансовими зобов'язаннями SoftBank:

  • У грудні компанія має виплатити OpenAI 22,5 млрд доларів (це частина загального пакету інвестицій у 32 млрд доларів).
  • SoftBank завершив придбання американського розробника чіпів Ampere Computing за 6,5 млрд доларів.
  • Компанія планує придбати підрозділ робототехніки швейцарської ABB Ltd. за 5,4 млрд доларів.

Усе це відбувається на тлі дискусій про те, чи не є нинішні оцінки ШІ-компаній «бульбашкою».

Зміна лідерів та реакція ринку

Аналітики зазначають, що успіх Google Gemini 3.0 змінив настрої на ринку. Інвестори почали переходити від «скуповування всього, що пов'язано з ШІ» до більш жорсткого відбору.

Це викликало ефект доміно на японському ринку:

  • Акції Ibiden (постачальник компонентів для Nvidia) впали на 4% через побоювання, що Meta перейде на чіпи Google.
  • Акції Toppan Holdings зросли на 11%, оскільки компанія співпрацює з Broadcom, яка допомагає Google розробляти власні чіпи.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
