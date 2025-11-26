Акції SoftBank обвалилися на 40% з кінця жовтня

Японський інвестиційний гігант SoftBank Group, який став одним із головних бенефіціарів буму штучного інтелекту, нині переживає стрімке падіння вартості своїх активів. З кінця жовтня акції компанії впали приблизно на 40%, що призвело до втрати понад 16 трильйонів єн (102 мільярди доларів) ринкової капіталізації. Головною причиною песимізму інвесторів стали побоювання, що ключова ставка SoftBank — компанія OpenAI — втрачає лідерство після гучного дебюту моделі Gemini 3.0 від Google. Про це повідомляє Bloomberg 26 листопада.
«Все або нічого»: ризикована стратегія Масайоші Сона
Засновник SoftBank Масайоші Сон обрав агресивну стратегію: він продав частки в таких гігантах, як Nvidia та Oracle, щоб акумулювати ресурси для інвестицій в OpenAI та створення екосистеми навколо неї.
Спочатку це спрацювало: завдяки переоцінці частки в OpenAI (паперовий прибуток склав 14,6 млрд доларів), SoftBank звітував про несподівано високий чистий прибуток у 2,5 трильйона єн за другий фінансовий квартал. Однак зараз інвестори сприймають SoftBank як «проксі» (замінник) акцій OpenAI, які не торгуються на біржі. Тому будь-які проблеми розробника ChatGPT миттєво б'ють по японській корпорації.
Мільярдні зобов'язання та нові покупки
Ситуація ускладнюється величезними фінансовими зобов'язаннями SoftBank:
- У грудні компанія має виплатити OpenAI 22,5 млрд доларів (це частина загального пакету інвестицій у 32 млрд доларів).
- SoftBank завершив придбання американського розробника чіпів Ampere Computing за 6,5 млрд доларів.
- Компанія планує придбати підрозділ робототехніки швейцарської ABB Ltd. за 5,4 млрд доларів.
Усе це відбувається на тлі дискусій про те, чи не є нинішні оцінки ШІ-компаній «бульбашкою».
Зміна лідерів та реакція ринку
Аналітики зазначають, що успіх Google Gemini 3.0 змінив настрої на ринку. Інвестори почали переходити від «скуповування всього, що пов'язано з ШІ» до більш жорсткого відбору.
Це викликало ефект доміно на японському ринку:
- Акції Ibiden (постачальник компонентів для Nvidia) впали на 4% через побоювання, що Meta перейде на чіпи Google.
- Акції Toppan Holdings зросли на 11%, оскільки компанія співпрацює з Broadcom, яка допомагає Google розробляти власні чіпи.
