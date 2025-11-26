Multi від Мінфін
26 листопада 2025, 13:17

«Ми на покоління попереду»: в Nvidia відреагували на угоду Meta та Google

Технологічний гігант Nvidia виступив із рішучою заявою на захист своєї домінації на ринку штучного інтелекту. Компанія запевнила інвесторів, що її технології залишаються недосяжними для конкурентів, реагуючи на зростаюче занепокоєння Уолл-стріт щодо посилення позицій Google у виробництві чіпів. Ця заява з'явилася на тлі падіння акцій Nvidia на 3% у вівторок, спричиненого повідомленнями про можливий альянс між Meta та Google. Про це стало відомо із заяви компанії у соціальній мережі X, пише CNBC.

Технологічний гігант Nvidia виступив із рішучою заявою на захист своєї домінації на ринку штучного інтелекту.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Битва архітектур: універсальність проти спеціалізації

Нервозність ринку спровокувала інформація про те, що корпорація Meta — один із ключових клієнтів Nvidia — розглядає можливість використання тензорних процесорів (TPU) від Google для своїх дата-центрів. Це могло б суттєво вдарити по доходах «зеленої команди».

У відповідь Nvidia наголосила на фундаментальній різниці між своїми графічними процесорами (GPU) та рішеннями конкурентів.

«Ми в захваті від успіху Google — вони досягли значного прогресу в ШІ, і ми продовжуємо постачати продукцію для Google. Але Nvidia на покоління випереджає індустрію — це єдина платформа, яка запускає будь-яку модель ШІ і робить це скрізь, де здійснюються обчислення», — йдеться у повідомленні компанії.

Головний аргумент Nvidia полягає в тому, що їхні новітні чіпи серії Blackwell є більш потужними та гнучкими порівняно з так званими ASIC-чіпами (до яких належать і TPU від Google), які створюються під вузькі завдання.

«Nvidia пропонує вищу продуктивність, універсальність та взаємозамінність, ніж ASIC», — підкреслили в компанії.

Фактор Gemini 3 та позиція Google

Хоча аналітики оцінюють частку Nvidia на ринку ШІ-чіпів у понад 90%, успіхи Google привертають все більше уваги. Раніше цього місяця пошуковий гігант представив передову модель Gemini 3, яка, за відгуками, демонструє вражаючі результати. Важливий нюанс: цю модель тренували саме на власних процесорах Google (TPU), а не на GPU від Nvidia.

Google, на відміну від Nvidia, не продає свої чіпи іншим компаніям, а використовує їх для власних потреб або здає в оренду через хмарний сервіс Google Cloud. Водночас компанія намагається зберігати баланс.

«Ми спостерігаємо прискорення попиту як на наші власні TPU, так і на графічні процесори Nvidia. Ми прагнемо підтримувати обидва напрямки, як ми це робили роками», — прокоментував речник Google.

«Закони масштабування» працюють

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг також намагається заспокоїти ринок. Під час звіту про прибутки він зазначив, що Google залишається важливим клієнтом для його компанії, а модель Gemini чудово працює і на технологіях Nvidia.

Хуанг також розповів про своє спілкування з Демісом Хассабісом, головою Google DeepMind. За словами Хуанга, Хассабіс у текстовому повідомленні підтвердив, що так звані «закони масштабування» (теорія, згідно з якою збільшення кількості чіпів і даних робить ШІ розумнішим) залишаються в силі. Для Nvidia це означає, що попит на їхнє «залізо» лише зростатиме.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Мінфін
сторінку переглядає Kommandor и 3 назареєстрованого відвідувача.
