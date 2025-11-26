Multi від Мінфін
26 листопада 2025, 8:23

Apple знову наздоганяє Samsung: можливе лідерство вперше за 14 років

Apple готова повернути собі звання найбільшого виробника смартфонів уперше за 14 років, прогнозує Counterpoint Research. На тлі успішного запуску iPhone 17 та циклу оновлень смартфонів користувачами аналітики очікують стрибка поставок у 2025 році та зростання ринкової частки Apple до 19,4%, що дозволить компанії обійти свого найбільшого конкурента Samsung, пише Оninvest.

Apple готова повернути собі звання найбільшого виробника смартфонів уперше за 14 років, прогнозує Counterpoint Research.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Частка Apple на світовому ринку

Постачання iPhone у 2025 році зростуть на 10%, а частка Apple на світовому ринку складе 19,4%, передає Bloomberg з посиланням на дані аналітичної фірми Counterpoint Research. Внаслідок цього американська компанія вперше з 2011 року може стати лідером на світовому ринку смартфонів, обійшовши свого давнього конкурента Samsung.

Минулого місяця Apple підтвердила, що зростання продажів перевищує її очікування, а святковий квартал може наблизити виторг компанії до рекордних $140 млрд.

Зростання постачання iPhone цього року забезпечили успішний старт нової лінійки смартфонів та активна хвиля оновлень пристроїв, пише Bloomberg.

Читайте також: Apple прогнозує рекордний квартал завдяки шаленому попиту на iPhone 17

Представлені у вересні моделі iPhone 17 стали хітом як у США, так і в Китаї — другому ключовому ринку для компанії. Додатковим фактором стало і більш спокійне тло в торговельних відносинах між США та Китаєм, а також ослаблення долара, що підтримало попит на ринках, що розвиваються.

«Окрім вкрай позитивного прийому лінійки iPhone 17 на ринку, ключовим фактором підвищення прогнозу щодо постачання став поворотний момент у циклі оновлення пристроїв, — зазначив аналітик Counterpoint Ян Ван. — Споживачі, які купували смартфони під час пандемії COVID-19, наразі вступають у фазу оновлення. Крім того, між 2023 роком та другим кварталом 2025 року було продано 358 млн уживаних iPhone. Ці користувачі також, ймовірно, перейдуть на нові пристрої найближчими роками».

У довгостроковій перспективі, відзначає Ван, Apple зможе ще сильніше наростити позиції завдяки виходу складаного iPhone у 2026 році та більш доступної моделі iPhone 17e. У 2027 році компанія також представить велике оновлення дизайну всієї лінійки iPhone.

На тлі цих факторів Counterpoint прогнозує, що Apple збереже лідерство на світовому ринку смартфонів як мінімум до 2029 року.

Що з акціями

На торгах 25 листопада акції Apple підскочили на 1,6% — до $280,3. Це стало їхнім максимумом за весь час обігу на біржі Nasdaq. Потім котирування розгубили половину свого зростання.

З початку року ринкова вартість компанії в плюсі на 11%, але консенсусна цільова ціна Уолл-стріт припускає, що має потенціал зростання ще тільки на 3% від актуального рівня.

Інвестуйте в освіту — це найкращий старт. Вибирайте навчання на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає TattiReuven и 6 незареєстрованих відвідувачів.
