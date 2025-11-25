Мінфін залучив майже 13 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 25 листопада на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 12,75 млрд грн в еквіваленті, що на 1,11 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 13,86 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

2,87 млрд грн під 16,35% з погашенням 18 листопада 2026 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,35%);

1,82 млрд грн під 17,10% з погашенням 23 червня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,10%);

2,48 млрд грн під 17,50% з погашенням 22 березня 2028 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,50%);

452,67 млн грн під 17,80% з погашенням 15 листопада 2028 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,80%).

В іноземній валюті:

$121,17 млн під 3,98% з погашенням 1 липня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 4,01%).

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.