Найцінніший експонат з «Титаніка» продали за 1,78 мільйона фунтів (фото)

Золотий кишеньковий годинник, який зупинився в момент затоплення «Титаніка» о 2:20 ночі 14 квітня 1912 року, продали за рекордні 1,78 млн фунтів ($2,3 млн), повідомляє Metro.

Що відомо про годинник

Кишеньковий годинник Jules Jurgensen вагою 18 каратів є найціннішим експонатом серед пам’ятних речей, пов’язаних із катастрофою «Титаніка», який коли-небудь продавався.

Його продали в суботу, 22 листопада, через аукціонний дім Henry Aldridge and Son Auctioneers у Девайзесі у британському графстві Вілтшир.

Цей годинник був подарунком заможному пасажиру лайнера Ісидору Штраусу на 43-й день народження від його дружини Іди, про що свідчать вигравіювані на ньому ініціали.

Він передавався з покоління в покоління родини Штраус, зокрема належав правнуку Ісидора Кеннету Голлістеру Штраусу, який відремонтував годинник і відновив його механізм.

Годинник зупинився, коли величезний корабель затонув о 2:20 ночі 14 квітня 1912 року. Тоді було затоплено всі палуби, тож годинник більше не міг залишатися сухим.

Тіло Ісидора, співвласника універмагу Macy’s, було знайдено протягом кількох днів після катастрофи, як і його годинник, який повернули його родині.