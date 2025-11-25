Білл Гейтс пропонує обкласти податками роботів

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс висунув пропозицію щодо радикальних змін у податковій системі на тлі стрімкого розвитку штучного інтелекту. На його думку, якщо роботи та алгоритми ШІ замінюють людей на робочих місцях, то компанії повинні сплачувати за них податки, щоб утримати економіку на плаву. Про це повідомляє Windows Central.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

ШІ: між інвестиціями та страхом безробіття

Попри побоювання щодо безпеки та конфіденційності, головним страхом для більшості людей стає втрата роботи. Генеративний штучний інтелект дедалі активніше інтегрується в бізнес-процеси: компанії використовують його як для підвищення продуктивності, так і для повної заміни працівників.

Хоча аналітики попереджають про ризик «бульбашки» на ринку ШІ, а технологія стикається з нестачею якісних даних для навчання та величезним споживанням енергії, техногіганти на кшталт Google, OpenAI та Microsoft продовжують вкладати в цей сектор мільярди доларів.

Ситуація на ринку праці вже викликає занепокоєння. Наприклад, Даріо Амодей, генеральний директор компанії Anthropic, раніше заявляв, що технологія може скоротити до 50% робочих місць початкового рівня для офісних працівників.

Логіка «податку на роботів»

Білл Гейтс, який передбачив, що ШІ замінить людей у більшості сфер, пропонує фінансовий механізм захисту суспільства. Він посилається на свою ідею, озвучену ще у 2017 році, яка сьогодні стає як ніколи актуальною.

Суть пропозиції проста: якщо людина заробляє гроші, вона сплачує податки, які йдуть на фінансування державних потреб. Якщо її місце займає робот, він повинен генерувати аналогічні податкові надходження.

«Зараз, якщо працівник-людина виконує роботу, скажімо, на 50 000 доларів на заводі, цей дохід оподатковується: ви отримуєте прибутковий податок, податок на соціальне страхування і все таке інше. Якщо приходить робот, щоб робити те саме, ви мали б подумати про те, щоб оподаткувати робота на тому ж рівні», — зазначив Білл Гейтс.

Куди підуть гроші та хто під загрозою

Гейтс вважає, що уряди повинні бути готові навіть уповільнити впровадження автоматизації, щоб встигнути адаптуватися. Кошти, отримані з «податку на роботів», мільярдер пропонує спрямовувати на соціальну сферу: підтримку літніх людей, допомогу людям з інвалідністю та фінансування освітнього сектору, куди можна перенаправити вивільнену робочу силу.

За прогнозами Гейтса, першими під удар автоматизації потраплять водії та працівники складів.