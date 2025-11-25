Multi від Мінфін
25 листопада 2025, 17:51

Колишній скептик йде в крипту: Klarna запускає власний стейблкоїн, щоб конкурувати з PayPal

Шведський фінтех-гігант Klarna, відомий своєю моделлю розстрочки «купуй зараз, плати пізніше», оголосив про вихід на ринок цифрових активів. Компанія анонсувала запуск власного стейблкоїна, прив'язаного до долара США, приєднавшись до перегонів у секторі цифрових платежів на тлі посилення регулювання. Про це повідомляє Reuters 25 листопада.

Шведський фінтех-гігант Klarna, відомий своєю моделлю розстрочки «купуй зараз, плати пізніше», оголосив про вихід на ринок цифрових активів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

KlarnaUSD: деталі запуску та зміна стратегії

Новий цифровий токен отримає назву KlarnaUSD. За словами представників компанії, він буде повністю забезпечений доларом США, що гарантує стабільність його курсу. Наразі актив перебуває на стадії тестування, а повноцінний запуск в основній мережі (mainnet) запланований на 2026 рік.

Цікаво, що цей крок знаменує кардинальну зміну риторики керівництва компанії. Генеральний директор Klarna Себастьян Семятковскі, який раніше був відвертим критиком криптовалют, змінив свою думку завдяки технологічному прогресу в галузі.

«Криптовалюти нарешті досягли стадії, коли вони стали швидкими, дешевими, безпечними та придатними для масштабування. Це початок Klarna в крипті», — заявив Семятковскі.

Компанія позиціює KlarnaUSD не як інструмент для спекуляцій, а як засіб для щоденних платежів та транскордонних переказів. Очікується, що використання стейблкоїна зробить транзакції дешевшими та швидшими за традиційні банківські перекази.

Технологічна база та конкуренція

Новий стейблкоїн працюватиме на блокчейні Tempo. Це платіжна мережа, розроблена іншим фінтех-гігантом Stripe у партнерстві з криптоінвестиційною фірмою Paradigm.

Вихід Klarna на цей ринок посилює конкуренцію серед найбільших платіжних систем світу:

  • PayPal вже запустив власний доларовий токен (PYUSD).
  • Stripe також представила свій стейблкоїн після придбання криптокомпанії Bridge за 1,1 млрд доларів раніше цього року.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
