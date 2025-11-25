Multi від Мінфін
25 листопада 2025, 16:21

Чверть населення Європи не може вчасно оплачувати рахунки — дослідження

Попри те, що багаторічна інфляційна криза в Європі вщухає, а тиск цін наблизився до цільових показників Європейського центрального банку, фінансове становище багатьох домогосподарств залишається хитким. Кожен четвертий європеєць (24%) досі не в змозі вчасно сплачувати свої рахунки, хоча загальна ситуація дещо покращилася порівняно з минулими роками. Про це повідомляє Euronews 25 листопада.

Попри те, що багаторічна інфляційна криза в Європі вщухає, а тиск цін наблизився до цільових показників Європейського центрального банку, фінансове становище багатьох домогосподарств залишається хитким.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Режим виживання» та географія відповідальності

Згідно з останнім звітом про споживчі платежі від компанії Intrum, ситуація з платіжною дисципліною в Європі поступово покращується. Якщо у 2023 році із простроченням платежів стикалися 37% споживачів, то зараз цей показник знизився до 24%.

Однак експерти наголошують, що прірва між різними соціальними групами зростає. Частина населення почувається впевнено, тоді як інші продовжують жити від зарплати до зарплати.

«Ми бачимо чіткий розрив між тими, хто відчуває фінансову безпеку, і тими, хто все ще живе одним днем. Багато споживачів залишаються в режимі виживання, вагаючись інвестувати або витрачати більше, що є наслідком років економічної невизначеності», — зазначила Агнешка Кункель, генеральна директорка Intrum TFI.

Дисципліна платежів суттєво різниться залежно від країни:

  • Лідери: Найвідповідальніші платники живуть в Іспанії та Австрії — там 83% громадян сплачують рахунки вчасно.
  • Аутсайдери: Найнижчий показник зафіксовано у Греції, де вчасно розраховуються лише 67% населення.

Покоління зумерів під фінансовим ударом

Найбільш тривожна статистика стосується молоді. Для покоління зумерів (люди, народжені приблизно з 1997 по 2012 рік) прострочення платежів перетворюється з випадковості на систему.

У 2025 році 63% молодих респондентів заявили, що пропуск оплати рахунків став для них регулярним явищем. Для порівняння, роком раніше про це говорили лише 20%.

Змінилися і причини невиплат. Якщо раніше це могла бути забудькуватість чи технічні проблеми, то тепер домінує банальний брак коштів. У 2025 році 52% опитаних назвали основною причиною дефолту відсутність грошей (проти 20% у 2024 році).

Пастка «успішного життя» в соцмережах

Окрім економічних факторів, на молодь тисне так званий «аспіраційний тиск» (бажання відповідати певному статусу). Соціальні мережі створюють ілюзію легкого та багатого життя, змушуючи молодих людей витрачати більше, ніж вони заробляють, аби не виглядати гірше за однолітків.

Згідно з опитуванням, 31% респондентів визнали, що саме спроби наслідувати спосіб життя інфлюенсерів та блогерів загнали їх у борги.

Також дослідження показало загальну фінансову вразливість європейців: лише шестеро з десяти мають сформовану «фінансову подушку» на випадок непередбачуваних обставин, а майже третина (29%) відчуває тривогу через новини про економічну нестабільність.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Skeptik777
Skeptik777
25 листопада 2025, 16:56
#
Це наслідки від «живи сьогодні, плати потім». Жоден кредит не добавляє грошей. Але розслабляє і без того слабку фінансову дисципліну. Поки не закредитувався під зав’язку, ти відчуваш себе королем світу, все взяв, що хотів, а платиш 10−20−30−40% від доходу. А потім нежданчик, десь премію меншу дали, чи пробуксував на одній роботі, пошов на другу… випало пару євро. Тисяч… а кредит платити треба, банку байдуже на твої проблеми. Взяв мікрокредит… тому і рахунки копляться. Але у 98% равликів не вистачає сірої речовини, щоб подумати, що 20−40 євро щодня на латешечку… повейпати… це 10−20 тис. в рік. А це те, без чого можна легко обійтися. Якщо бабло є, то можна і лишити, але якщо скрутно, то можна вжатися трохи. Нажаль, більшість людей у нас то гуманітарії, вони розуміють тисячі значень фраз з двох статевих органів та процесу між ними… але помножити 10 грн на день на пакети в супермаркеті на 365 днів і маєш 3,5 тисячі економії на такій от дрібниці. А сходити в супермаркет замість магазину в будинку? 50−100 грн в день, а це знову ж таки 15−30 тисяч в рік. І це без зменшення раціону. Прикладів десятки… Про паління мовчу, там також дикі цифри. А чого варті понти…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
