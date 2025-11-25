JPMorgan попередив про ризик обвалу цін на нафту нижче $40 за барель до 2027 року

Американський банк JPMorgan попередив своїх клієнтів про формування значного надлишку пропозиції на світовому ринку нафти, який, за певних умов, може призвести до драматичного падіння цін. Аналітики банку вважають, що ціна нафти марки Brent може опуститися нижче $40 за барель до кінця 2027 року, якщо світові виробники не вживатимуть заходів для скорочення видобутку. Про це повідомляє CNBC.

Надлишок і потенційний ціновий шок

У звіті, опублікованому в понеділок, JPMorgan представив свій «найгірший» сценарій. Аналітики прогнозують, що надлишок пропозиції на ринку нафти може сягнути 2,8 млн барелів на день у 2026 році та залишатися високим — 2,7 млн барелів у 2027 році.

Профіцит такого масштабу здатний знизити ціну Brent до $42 за барель у 2027 році, а наприкінці цього року — навіть до діапазону $30, що зробить видобуток нерентабельним на багатьох об'єктах у США.

Базовий сценарій банку

Незважаючи на ризик, експерти JPMorgan вважають, що такий масштабний дисбаланс «навряд чи повною мірою реалізується на практиці».

JPMorgan зберігає свій базовий, більш оптимістичний прогноз, очікуючи, що виробники втрутяться для стабілізації ринку:

Банк прогнозує ціну Brent на рівні $58 за барель у 2026 році та $57 у 2027 році.

Базовий прогноз ґрунтується на припущенні, що або виробники (зокрема ОПЕК) добровільно скоротять видобуток, або ж низькі ціни на нафту природним чином стимулюватимуть попит і змусять виробників поза ОПЕК зупинити видобуток, що зрештою призведе до відновлення балансу цін.

Що з цінами зараз

Ціни на нафту у вівторок, 25 листопада, знизилися. Ринок стурбований можливим надлишком пропозиції, і ці побоювання виявилися сильнішими за ризики, пов’язані з російськими поставками, які можуть залишатися під санкціями через безрезультатні переговори щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent до 12:22 впали на 20 центів, або 0,3%, до $63,17 за барель.

Ціна на нафту West Texas Intermediate (WTI) знизилася на 16 центів, або 0,3%, до $58,68.