25 листопада 2025, 15:33

Що буде з біткоїном у 2026 році: Citigroup спрогнозував ціновий діапазон

У першому кварталі 2026 року ціна першої криптовалюти може залишитися в межах $82 000−90 000 без різкої волатильності, припустили аналітики банку Citigroup. Про це пише Сoindesk.

У першому кварталі 2026 року ціна першої криптовалюти може залишитися в межах $82 000−90 000 без різкої волатильності, припустили аналітики банку Citigroup.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Падіння інтересу інвесторів

Фахівці зазначили, що після жовтневого обвалу криптовалют у інвесторів різко впав апетит до ризику. Довгострокові власники зазнають дедалі більшого занепокоєння щодо другого слабкого року для біткоїна після останнього халвінгу, що суперечить історичним циклам.

«Очікувалося, що приплив коштів у спотові біткоїн-ETF до кінця року перевищить $7 млрд. Проте, з початку листопада біржові фонди втратили понад $4,92 млрд. Ведмежий прогноз щодо активу є домінуючим», — пояснили аналітики.

Що оживить биткоїн

Приплив капіталу до біржових фондів (ETF) та прорив у регулюванні криптоіндустрії в США може підняти курс біткоїна до позначки $181 000, але не раніше другого кварталу наступного року, вважають у Citigroup.

На думку аналітиків, поточна корекція криптовалюти відповідає попереднім циклам як за глибиною, так і за тривалістю.

Поки що ж зростання ціни на золото та падіння цін на нафту з волатильністю на фондовому ринку змушує інвесторів не вкладати значних коштів у криптовалюти.

Раніше глава досліджень цифрових активів у Standard Chartered Джеффрі Кендрік заявив, що падіння котирувань на криптовалютному ринку добігає кінця, а біткоїн може продемонструвати зростання вже наприкінці року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Мінфін
Коментарі - 1

+
0
Skeptik777
Skeptik777
25 листопада 2025, 17:14
#
Цикли-шмикли… як тільки кити зрозуміють, що олені закінчуються, то буде біда. Аргумент тих, хто каже будетікодорожать такий, що відкотив-накотив, бабки пішли, бабки прийшли. Але слід враховувати, що ті дядьки, типу Уінклвосів, в гарних костюмах, вони живуть красіво, витягуючи гроші з системи, яка нічого не виробляє та майже не надає послуг. Звідки гроші? З нових вкладників. Кому гроші? Тим, хто давніше в системі. Дико нагадує піраміду. Але зараз не про т. е. Хто забирає гроші з системи ще? А таких ціла купа, це і майнери, які мають відбити витрати і відсотки по кредитам, це і фонди, які купили битки, але продали їх «інвесторам». Фонди взяли собі маржу, а інвесторам ризики лишили. Криптобіржі витягують не мало, але вони ті гроші значною мірою інвестують в крипту або інфраструктуру, хоча і там витікає не мало, адже власник хоче Ферарі та й працівникам треба платити. І так потихеньку бабло уходить. Зараз ціна впала, майнери викинуть більше битка із запасів, щоб покрити витрати. І ще треба розуміти, що для того, щоб кити заробили свій мільйон при ціні 10 тис потрібно було влити в систему умовний мільйон, а при 100 тис. на той самий прибуток вже треба влити в десять разів більше, бо ти заробляєш 10 тис на рухові від 10 до 20 тис і ті самі 10 тис на рухові від 100 до 110 тисяч. І от коли кешфлоу зменшиться до нуля, а це трапиться рано чи пізно, тоді буде біда. Чому це має трапитися? Тому що бажаючих жити красіво більшає, а бажаючих власти свої гроші значно менше.
