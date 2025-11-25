Що буде з біткоїном у 2026 році: Citigroup спрогнозував ціновий діапазон

У першому кварталі 2026 року ціна першої криптовалюти може залишитися в межах $82 000−90 000 без різкої волатильності, припустили аналітики банку Citigroup. Про це пише Сoindesk.

Падіння інтересу інвесторів

Фахівці зазначили, що після жовтневого обвалу криптовалют у інвесторів різко впав апетит до ризику. Довгострокові власники зазнають дедалі більшого занепокоєння щодо другого слабкого року для біткоїна після останнього халвінгу, що суперечить історичним циклам.

«Очікувалося, що приплив коштів у спотові біткоїн-ETF до кінця року перевищить $7 млрд. Проте, з початку листопада біржові фонди втратили понад $4,92 млрд. Ведмежий прогноз щодо активу є домінуючим», — пояснили аналітики.

Що оживить биткоїн

Приплив капіталу до біржових фондів (ETF) та прорив у регулюванні криптоіндустрії в США може підняти курс біткоїна до позначки $181 000, але не раніше другого кварталу наступного року, вважають у Citigroup.

На думку аналітиків, поточна корекція криптовалюти відповідає попереднім циклам як за глибиною, так і за тривалістю.

Поки що ж зростання ціни на золото та падіння цін на нафту з волатильністю на фондовому ринку змушує інвесторів не вкладати значних коштів у криптовалюти.

Раніше глава досліджень цифрових активів у Standard Chartered Джеффрі Кендрік заявив, що падіння котирувань на криптовалютному ринку добігає кінця, а біткоїн може продемонструвати зростання вже наприкінці року.