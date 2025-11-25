Ринки в очікуванні «дешевих грошей»: ставки на зниження відсотків ФРС у грудні зросли до 80%

Світові фінансові ринки поступово оговтуються після періоду волатильності. У вівторок, 25 листопада, американські ф'ючерси торгуються без суттєвих змін, тоді як інвестори оцінюють наслідки вчорашнього ралі технологічного сектору та зростання ймовірності пом'якшення монетарної політики США. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Фактор ФРС: Інвестори чекають на подарунок у грудні

Головним драйвером оптимізму стала зміна риторики Федеральної резервної системи США. Після заяв представників регулятора, Мері Дейлі та Крістофера Уоллера, про доцільність зниження ставок, ринок почав закладати цей сценарій у ціни.

Якщо ще тиждень тому ймовірність зниження облікової ставки в грудні оцінювалася у 42%, то сьогодні цей показник перевищив 80%. Це означає, що інвестори очікують здешевлення доларових кредитів, що традиційно позитивно впливає на ринок акцій.

На цьому тлі індекс Nasdaq Composite під час попередньої сесії підскочив на 2,7%, показавши найкращий результат з весни. Це свідчить про те, що страхи щодо «бульбашки» навколо штучного інтелекту тимчасово відступили.

Азія: Битва ШІ-гігантів впливає на котирування

На азійських ринках спостерігалася цікава динаміка, пов'язана з конкуренцією у сфері штучного інтелекту:

Alibaba Group: Акції китайського гіганта продовжили зростання. Причиною став успіх їхнього нового ШІ-застосунку Qwen, який подолав позначку в 10 мільйонів завантажень.

SoftBank Group: Натомість японський інвестиційний холдинг втратив майже 10% вартості акцій. Інвестори побоюються, що посилення конкуренції з боку підрозділів Alphabet (Google) створить проблеми для OpenAI (розробника ChatGPT), у якого SoftBank інвестував значні кошти.

Європа та інші ринки

Європейські ринки демонструють стабільність. Акції данської фармкомпанії Novo Nordisk почали відновлюватися (+0,8%) після різкого падіння напередодні, спричиненого невдалими випробуваннями ліків від хвороби Альцгеймера.