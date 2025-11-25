Multi від Мінфін
25 листопада 2025, 14:25

Ринки в очікуванні «дешевих грошей»: ставки на зниження відсотків ФРС у грудні зросли до 80%

Світові фінансові ринки поступово оговтуються після періоду волатильності. У вівторок, 25 листопада, американські ф'ючерси торгуються без суттєвих змін, тоді як інвестори оцінюють наслідки вчорашнього ралі технологічного сектору та зростання ймовірності пом'якшення монетарної політики США. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Світові фінансові ринки поступово оговтуються після періоду волатильності.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фактор ФРС: Інвестори чекають на подарунок у грудні

Головним драйвером оптимізму стала зміна риторики Федеральної резервної системи США. Після заяв представників регулятора, Мері Дейлі та Крістофера Уоллера, про доцільність зниження ставок, ринок почав закладати цей сценарій у ціни.

Якщо ще тиждень тому ймовірність зниження облікової ставки в грудні оцінювалася у 42%, то сьогодні цей показник перевищив 80%. Це означає, що інвестори очікують здешевлення доларових кредитів, що традиційно позитивно впливає на ринок акцій.

На цьому тлі індекс Nasdaq Composite під час попередньої сесії підскочив на 2,7%, показавши найкращий результат з весни. Це свідчить про те, що страхи щодо «бульбашки» навколо штучного інтелекту тимчасово відступили.

Азія: Битва ШІ-гігантів впливає на котирування

На азійських ринках спостерігалася цікава динаміка, пов'язана з конкуренцією у сфері штучного інтелекту:

  • Alibaba Group: Акції китайського гіганта продовжили зростання. Причиною став успіх їхнього нового ШІ-застосунку Qwen, який подолав позначку в 10 мільйонів завантажень.
  • SoftBank Group: Натомість японський інвестиційний холдинг втратив майже 10% вартості акцій. Інвестори побоюються, що посилення конкуренції з боку підрозділів Alphabet (Google) створить проблеми для OpenAI (розробника ChatGPT), у якого SoftBank інвестував значні кошти.

Європа та інші ринки

Європейські ринки демонструють стабільність. Акції данської фармкомпанії Novo Nordisk почали відновлюватися (+0,8%) після різкого падіння напередодні, спричиненого невдалими випробуваннями ліків від хвороби Альцгеймера.

  • Золото: Продовжує дорожчати на очікуваннях зниження ставок, досягнувши $4 107,30 за унцію.
  • Біткоїн: Головна криптовалюта продовжує вільне падіння, знизившись ще на 1,2% до $87 773. Листопад 2025 року може стати найгіршим місяцем для біткойна з 2022 року — втрати з початку місяця складають майже 20%.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Новини по темі
