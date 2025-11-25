Міністерство фінансів спільно з Державною податковою службою розповідають, які податки потрібно сплачувати здаючи в оренду квартири.
В ДПС та Мінфіні пояснили, які податки сплачувати орендодавцю
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Які податки сплачувати орендодавцю
40-річна Ганна має кілька однокімнатних квартир, дві з яких здає в оренду. За квартиру в столиці щомісяця вона отримує 20 тис. грн, а за квартиру в Ужгороді — 15 тис. грн (загалом 105 тис. грн/квартал; 420 тис. грн/рік).
Для легалізації доходу, Ганна зареєструвала свою діяльність як ФОП (фізична особа-підприємець) 3 групи. Це дозволяє їй офіційно надавати послуги з оренди громадянам України та іноземцям.
Щокварталу Ганна подає податкову декларацію через Електронний кабінет платника податків на вебпорталі ДПС та сплачує податки й обов’язковий страховий внесок.
За рік підсумок виглядає так:
ї
Якщо Ганна отримує орендну плату на особисту банківську картку, криптовалютою або готівкою та не декларує ці кошти, виходить, що вона не сплачує податки з доходу.
Коментарі - 2
Бо сенс держави — зробити з свого боку все можливе і неможливе, щоб ти холоп, ходив на роботу до кінця своїх днів, щоб ти в жодному разі не розбагатів) Бо якщо в тебе буде 3−4 хати, 2 бізнеси і лимонів 10 на депозиті, ти будеш ходити на роботу? А тоді в такому випадку підприємства зупиняться, тому і не буде ніколи такого, що всі будуть багатими, бо мають бути раби, котрі будуть пахати на пана, тому держава в нас з цією функцією справляється на ура)
Але знову ж таки, краще б мінфін і дпс картинками показали, скільки патронів до ак можна купити з корупційних схем депутатів, міністрів і силовиків в прикордонній службі, сбу, поліцайні, тцк, нацгвардії, ось там реальне бабло мутиться, там де на ліжку з баксами люди фоткаються, а не з видуманої Ганни тягнути три копійки, щоб вона була зацікавлена в тому, щоб народити якомога більше нікому непотрібних дітей, котрі в майбутньому «мали б» її забезпечувати, бо в пенсію можна тільки що висморкатися))