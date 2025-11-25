Multi від Мінфін
25 листопада 2025, 12:59

В ДПС та Мінфіні пояснили, які податки сплачувати орендодавцю

Міністерство фінансів спільно з Державною податковою службою розповідають, які податки потрібно сплачувати здаючи в оренду квартири.

Міністерство фінансів спільно з Державною податковою службоюрозповідають, які податки потрібно сплачувати здаючи в оренду квартири.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЯкі податки сплачувати орендодавцю40-річна Ганна має кілька однокімнатних квартир, дві з яких здає в оренду.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Які податки сплачувати орендодавцю

40-річна Ганна має кілька однокімнатних квартир, дві з яких здає в оренду. За квартиру в столиці щомісяця вона отримує 20 тис. грн, а за квартиру в Ужгороді — 15 тис. грн (загалом 105 тис. грн/квартал; 420 тис. грн/рік).

Для легалізації доходу, Ганна зареєструвала свою діяльність як ФОП (фізична особа-підприємець) 3 групи. Це дозволяє їй офіційно надавати послуги з оренди громадянам України та іноземцям.

Щокварталу Ганна подає податкову декларацію через Електронний кабінет платника податків на вебпорталі ДПС та сплачує податки й обов’язковий страховий внесок.

За рік підсумок виглядає так:

Якщо Ганна отримує орендну плату на особисту банківську картку, криптовалютою або готівкою та не декларує ці кошти, виходить, що вона не сплачує податки з доходу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Я. ..
Я. ..
25 листопада 2025, 13:37
#
А по моєму видуманна Ганна просто попіклувалася про своє фінансове становище і тепер не здохне на пенсії за 3−4к грн)) А, ну і тоталітарна система тепер випустила з своїх кігтів видуману 40ка річну Ганну, котрій не треба працювати, щоб жити)

Бо сенс держави — зробити з свого боку все можливе і неможливе, щоб ти холоп, ходив на роботу до кінця своїх днів, щоб ти в жодному разі не розбагатів) Бо якщо в тебе буде 3−4 хати, 2 бізнеси і лимонів 10 на депозиті, ти будеш ходити на роботу? А тоді в такому випадку підприємства зупиняться, тому і не буде ніколи такого, що всі будуть багатими, бо мають бути раби, котрі будуть пахати на пана, тому держава в нас з цією функцією справляється на ура)

Але знову ж таки, краще б мінфін і дпс картинками показали, скільки патронів до ак можна купити з корупційних схем депутатів, міністрів і силовиків в прикордонній службі, сбу, поліцайні, тцк, нацгвардії, ось там реальне бабло мутиться, там де на ліжку з баксами люди фоткаються, а не з видуманої Ганни тягнути три копійки, щоб вона була зацікавлена в тому, щоб народити якомога більше нікому непотрібних дітей, котрі в майбутньому «мали б» її забезпечувати, бо в пенсію можна тільки що висморкатися))
+
0
Smerch747
Smerch747
25 листопада 2025, 13:44
#
Війсьовий збір 1%, яка краса. А 1−2 ФОП платять фіксовані 800грн. Щоб ФОП3 набрав 800грн він має заробляти 80тис на місяць, навіть 40-річна Ганна з 2квартирами стільки не має) Який же геній створив цю систему. До речі з податку на дохід також менше платить. Щоб переплюнути фіксовані 1600грн при 5% треба заробляти мінімум 32тис. Всі хто менше — платять більше ніж фоп3. Тобто фоп2 платить більше фоп3 — крінж
Новини по темі
Всі новини
