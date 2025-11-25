В ДПС та Мінфіні пояснили, які податки сплачувати орендодавцю

Міністерство фінансів спільно з Державною податковою службою розповідають , які податки потрібно сплачувати здаючи в оренду квартири.

Які податки сплачувати орендодавцю

40-річна Ганна має кілька однокімнатних квартир, дві з яких здає в оренду. За квартиру в столиці щомісяця вона отримує 20 тис. грн, а за квартиру в Ужгороді — 15 тис. грн (загалом 105 тис. грн/квартал; 420 тис. грн/рік).

Для легалізації доходу, Ганна зареєструвала свою діяльність як ФОП (фізична особа-підприємець) 3 групи. Це дозволяє їй офіційно надавати послуги з оренди громадянам України та іноземцям.

Щокварталу Ганна подає податкову декларацію через Електронний кабінет платника податків на вебпорталі ДПС та сплачує податки й обов’язковий страховий внесок.

За рік підсумок виглядає так:

Якщо Ганна отримує орендну плату на особисту банківську картку, криптовалютою або готівкою та не декларує ці кошти, виходить, що вона не сплачує податки з доходу.