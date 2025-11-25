Multi від Мінфін
25 листопада 2025, 10:16

В НБУ очікують, що у 2025 році українці менше витрачатимуть за кордоном

Витрати українців за кордоном, які обліковуються за статтею «імпорт подорожей», у 2025 році скоротяться приблизно на 10% порівняно з минулим роком і становитимуть близько $12 млрд, прогнозує перший заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

Витрати українців за кордоном, які обліковуються за статтею «імпорт подорожей», у 2025 році скоротяться приблизно на 10% порівняно з минулим роком і становитимуть близько $12 млрд, прогнозує перший заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниВитрати українців за кордоном«У 2023 році витрати українців за кордоном досягли максимальних значень — близько $20 млрд.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Витрати українців за кордоном

«У 2023 році витрати українців за кордоном досягли максимальних значень — близько $20 млрд. Після цього ми спостерігаємо їхнє поступове зниження: доволі різке у 2024 році, і цього року очікуємо ще близько мінус 10%», — зазначив він.

Ніколайчук уточнив, що карткові розрахунки українців за кордоном включаються до цієї статистики як складова імпорту послуг за напрямом «подорожі». При цьому скорочення витрат відбувається попри те, що міграція українців триває.

«Ми оцінюємо, що виключно внаслідок міграції чисельність населення України у 2025 році зменшиться приблизно на 200 тисяч осіб. Але люди, які переїхали за кордон, поступово адаптуються, отримують більше доходів на місці й менше користуються ресурсами з України, у тому числі через карткові розрахунки», — пояснив він.

Операції з картками

За дев’ять місяців 2025 року українці здійснили за кордоном операцій з картками українських банків на суму 262 млрд грн, що на 1,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

З цієї суми 213,9 млрд грн припадали на розрахунки в торговельних терміналах, а 48,1 млрд грн — на отримання готівки.

Кількість операцій за кордоном зросла на 9,3% — до 275,6 млн транзакцій, з них 270,2 млн становили безготівкові розрахунки, тоді як операції з отримання готівки — 5,5 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Klimo
Klimo
25 листопада 2025, 10:23
#
Кстати, лимиты в гривнях 50 000 и 100 000. Сколько уже? С 2022 года)
Конечно, поменять лимиты никто не спешить. ЗабИли?)
+
+15
zephyr
zephyr
25 листопада 2025, 11:58
#
На ТОВ выводил- никаких лимитов нет до 2кк евро, если налоги уплачены. А физ лица, то да- законодательно нищие.
+
0
Alek Cristo
Alek Cristo
25 листопада 2025, 11:27
#
Звісно буде зменшення витрат, так як навчились легалізовувати кошти і перейшли на використання місцевих банків. дякуючи, НБУ, звісно, з їх конченими лімітами і обмеженнями.
+
0
financialGenius
financialGenius
25 листопада 2025, 13:30
#
Думаю основная причина это интеграция украинцев по месту жительства и работа и счета в локальных банках . После будет меньше денег поступать от переселенцев в Украину так как родственники тоже переехали или переедут после окончания войны . Смотреть как алибабы или близкие друзья потужного зарабатывали на крови украинцев и дальше никто не будет , это по сути они у каждого украинца 20% воровали так как наценка за их вымогаьельство заставляло повышать цены …
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
