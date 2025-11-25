З 2015 по 2025 рік світові ринки нерухомості зазнали значної розбіжності між зростанням реальних цін на житло та зростанням орендної плати. Про це пише Visual Capitalist.
Як за 10 років змінилися ціни на житло та оренду в містах світу
Як змінилися ціни
Хоча в більшості великих міст вартість житла зростала швидше, ніж орендна плата, на кількох ключових ринках, особливо в Європі та Азії, спостерігалося зниження цін на нерухомість на тлі уповільнення попиту та жорсткіших умов кредитування.
Маямі лідирує за зростанням світових цін на житло з 2015 року
Маямі очолив список із вражаючим зростанням реальних цін на житло на 93,1%, що є найсильнішим десятирічним зростанням у світі. Незважаючи на це, ціни на оренду зросли лише на 12,7%, що відображає збільшення розриву в доступності житла.
Реальна зміна цін на житло та орендну плату у 25 великих містах світу
Подібні тенденції спостерігалися в інших північноамериканських містах: ціни на житло в Торонто зросли на 48%, тоді як орендна плата зросла скромно на 8,3%, а у Ванкувері вартість нерухомості зросла на 39,7% порівняно зі зростанням орендної плати на 21,9%.
Ці розбіжності підкреслюють, як попит на власність у Північній Америці, що підживлюється міграцією, інвестиціями та обмеженою пропозицією, значно випереджає фундаментальні показники ринку оренди.
Нью-Йорк став винятком, де ціни на житло та оренду знизилися на 4,9% та 7,7% відповідно.
Зміни цін на житло та оренду в Європі різняться
Показники житлового ринку в Європі були неоднорідними, причому Мадрид став винятком зі значним зростанням, особливо цін на оренду.
У Мадриді ціни на житло зросли на 42,4%, а орендна плата — на 48%, що є найбільшим зростанням орендної плати серед усіх великих міст світу. Це відображає бурхливе зростання сектора короткострокової оренди житла в Іспанії та відновлення туризму.
Натомість ціни на нерухомість та оренду в Лондоні впали на 10,5% з 2015 року, що потенційно відображає затяжні наслідки Brexit та значний відтік мільйонерів, з яким стикається країна.
Мілан був ще одним містом, де спостерігалося зниження обох показників, з падінням цін на нерухомість та оренду на 4,9% та 3%.
Тим часом у Цюриху та Мюнхені ціни на житло зросли на 42,4% та 30,5%, а орендна плата також зросла на 23,1% та 18,4% відповідно.
Що із цінами в Україні
У Києві дешевшають орендовані квартири. Раніше «Мінфін» писав, що з літа попит на орендовані квартири почав зростати з боку переселенців та студентів. Тоді експерти прогнозували, що підвищений попит дозволив власникам квартир підвищити цінники — вартість середньостатистичного однокімнатного житла зросла в середньому на 10−15%. Ціни ще трохи зросли у вересні, але вже з жовтня ситуація на ринку оренди почала змінюватись.
