Як за 10 років змінилися ціни на житло та оренду в містах світу

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 листопада 2025, 10:01

Як за 10 років змінилися ціни на житло та оренду в містах світу

З 2015 по 2025 рік світові ринки нерухомості зазнали значної розбіжності між зростанням реальних цін на житло та зростанням орендної плати. Про це пише Visual Capitalist.

З 2015 по 2025 рік світові ринки нерухомості зазнали значної розбіжності між зростанням реальних цін на житло та зростанням орендної плати.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як змінилися ціни

Хоча в більшості великих міст вартість житла зростала швидше, ніж орендна плата, на кількох ключових ринках, особливо в Європі та Азії, спостерігалося зниження цін на нерухомість на тлі уповільнення попиту та жорсткіших умов кредитування.

Маямі лідирує за зростанням світових цін на житло з 2015 року

Маямі очолив список із вражаючим зростанням реальних цін на житло на 93,1%, що є найсильнішим десятирічним зростанням у світі. Незважаючи на це, ціни на оренду зросли лише на 12,7%, що відображає збільшення розриву в доступності житла.

Реальна зміна цін на житло та орендну плату у 25 великих містах світу

Подібні тенденції спостерігалися в інших північноамериканських містах: ціни на житло в Торонто зросли на 48%, тоді як орендна плата зросла скромно на 8,3%, а у Ванкувері вартість нерухомості зросла на 39,7% порівняно зі зростанням орендної плати на 21,9%.

Ці розбіжності підкреслюють, як попит на власність у Північній Америці, що підживлюється міграцією, інвестиціями та обмеженою пропозицією, значно випереджає фундаментальні показники ринку оренди.

Нью-Йорк став винятком, де ціни на житло та оренду знизилися на 4,9% та 7,7% відповідно.

Зміни цін на житло та оренду в Європі різняться

Показники житлового ринку в Європі були неоднорідними, причому Мадрид став винятком зі значним зростанням, особливо цін на оренду.

У Мадриді ціни на житло зросли на 42,4%, а орендна плата — на 48%, що є найбільшим зростанням орендної плати серед усіх великих міст світу. Це відображає бурхливе зростання сектора короткострокової оренди житла в Іспанії та відновлення туризму.

Натомість ціни на нерухомість та оренду в Лондоні впали на 10,5% з 2015 року, що потенційно відображає затяжні наслідки Brexit та значний відтік мільйонерів, з яким стикається країна.

Мілан був ще одним містом, де спостерігалося зниження обох показників, з падінням цін на нерухомість та оренду на 4,9% та 3%.

Тим часом у Цюриху та Мюнхені ціни на житло зросли на 42,4% та 30,5%, а орендна плата також зросла на 23,1% та 18,4% відповідно.

Що із цінами в Україні

У Києві дешевшають орендовані квартири. Раніше «Мінфін» писав, що з літа попит на орендовані квартири почав зростати з боку переселенців та студентів. Тоді експерти прогнозували, що підвищений попит дозволив власникам квартир підвищити цінники — вартість середньостатистичного однокімнатного житла зросла в середньому на 10−15%. Ціни ще трохи зросли у вересні, але вже з жовтня ситуація на ринку оренди почала змінюватись.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 20 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами