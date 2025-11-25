Як за 10 років змінилися ціни на житло та оренду в містах світу

З 2015 по 2025 рік світові ринки нерухомості зазнали значної розбіжності між зростанням реальних цін на житло та зростанням орендної плати. Про це пише Visual Capitalist.

Як змінилися ціни

Хоча в більшості великих міст вартість житла зростала швидше, ніж орендна плата, на кількох ключових ринках, особливо в Європі та Азії, спостерігалося зниження цін на нерухомість на тлі уповільнення попиту та жорсткіших умов кредитування.

Маямі лідирує за зростанням світових цін на житло з 2015 року

Маямі очолив список із вражаючим зростанням реальних цін на житло на 93,1%, що є найсильнішим десятирічним зростанням у світі. Незважаючи на це, ціни на оренду зросли лише на 12,7%, що відображає збільшення розриву в доступності житла.

Реальна зміна цін на житло та орендну плату у 25 великих містах світу

Подібні тенденції спостерігалися в інших північноамериканських містах: ціни на житло в Торонто зросли на 48%, тоді як орендна плата зросла скромно на 8,3%, а у Ванкувері вартість нерухомості зросла на 39,7% порівняно зі зростанням орендної плати на 21,9%.

Ці розбіжності підкреслюють, як попит на власність у Північній Америці, що підживлюється міграцією, інвестиціями та обмеженою пропозицією, значно випереджає фундаментальні показники ринку оренди.

Нью-Йорк став винятком, де ціни на житло та оренду знизилися на 4,9% та 7,7% відповідно.

Зміни цін на житло та оренду в Європі різняться

Показники житлового ринку в Європі були неоднорідними, причому Мадрид став винятком зі значним зростанням, особливо цін на оренду.

У Мадриді ціни на житло зросли на 42,4%, а орендна плата — на 48%, що є найбільшим зростанням орендної плати серед усіх великих міст світу. Це відображає бурхливе зростання сектора короткострокової оренди житла в Іспанії та відновлення туризму.

Натомість ціни на нерухомість та оренду в Лондоні впали на 10,5% з 2015 року, що потенційно відображає затяжні наслідки Brexit та значний відтік мільйонерів, з яким стикається країна.

Мілан був ще одним містом, де спостерігалося зниження обох показників, з падінням цін на нерухомість та оренду на 4,9% та 3%.

Тим часом у Цюриху та Мюнхені ціни на житло зросли на 42,4% та 30,5%, а орендна плата також зросла на 23,1% та 18,4% відповідно.

Що із цінами в Україні

У Києві дешевшають орендовані квартири. Раніше «Мінфін» писав, що з літа попит на орендовані квартири почав зростати з боку переселенців та студентів. Тоді експерти прогнозували, що підвищений попит дозволив власникам квартир підвищити цінники — вартість середньостатистичного однокімнатного житла зросла в середньому на 10−15%. Ціни ще трохи зросли у вересні, але вже з жовтня ситуація на ринку оренди почала змінюватись.