25 листопада 2025, 8:43

Україна отримала 100 млн євро на підтримку внутрішньо переміщених осіб

Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи другий транш для реалізації проєкту з підтримки внутрішньо переміщених осіб у сумі 100 млн євро. Кошти вже надійшли до загального фонду державного бюджету. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи другий транш для реалізації проєкту з підтримки внутрішньо переміщених осіб у сумі 100 млн євро.
Фото: depositphotos

Скільки залучили всього

Таким чином, у 2025 році Україна повністю залучила всі 200 млн євро, передбачені цим проєктом.

На що підуть кошти

Виділені ресурси забезпечать безперервне фінансування життєво важливих соціальних виплат для ВПО, зокрема покриття витрат на житло, харчування, медичну допомогу та освіту дітей для тих, хто був змушений залишити свої домівки через війну.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», у серпні 2025 року сплив термін виплати допомоги на проживання для деяких ВПО з найбільш вразливих категорій, які отримували виплату попередні три шестимісячні періоди, але Уряд продовжить ці виплати ще на 6 місяців, тобто до лютого 2026 року.

За два роки співпраці з БРРЄ Україна залучила майже 430 млн євро — близько 80% загального обсягу кредитних ресурсів, які Банк наразі надає нашій державі. Сьогодні кредитний портфель проєктів Банку розвитку Ради Європи в Україні налічує п’ять проєктів на загальну суму 550 млн євро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
BatonUA
BatonUA
25 листопада 2025, 9:55
#
Вистачить на переміщення ще одного міндіча.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
