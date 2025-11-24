Китайські держкомпанії відродили заборонену схему продажу облігацій

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 листопада 2025, 19:05

Китайські держкомпанії відродили заборонену схему продажу облігацій

Фінансові компанії Китаю, які мають брак коштів, використовують нелегальні схеми розміщення облігацій у Гонконгу, пише Bloomberg.

Фінансові компанії Китаю, які мають брак коштів, використовують нелегальні схеми розміщення облігацій у Гонконгу, пише Bloomberg.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниСхеми розміщеньІнвесткомпанії, що належать владі китайських провінцій, відомі як LGFV (Local Government Financial Vehicles), які залучають кошти від імені місцевих органів влади для фінансування інфраструктурних проєктів, опинилися у складній ситуації.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Схеми розміщень

Інвесткомпанії, що належать владі китайських провінцій, відомі як LGFV (Local Government Financial Vehicles), які залучають кошти від імені місцевих органів влади для фінансування інфраструктурних проєктів, опинилися у складній ситуації.

Ці структури десятиліттями використовувалися для фінансування інфраструктурних проєктів провінцій та міст. Їм необхідно рефінансувати величезні борги, а інвестори вимагають високу прибутковість з таких паперів.

Однак відкрита пропозиція таких умов ризикує зробити майбутні запозичення набагато дорожчими, пише агентство.

Щоб розв'язати проблему, деякі LGFV роблять додаткові недокументовані виплати інвесторам під час продажу облігацій. Практика, проти якої виступали регулятори на материковому Китаї, перемістилася до Гонконгу.

У другому кварталі десятки LGFV розмістили там облігації на $3,3 млрд, пропонуючи дохідність, яка може бути вдвічі більшою за офіційну відсоткову ставку. Це майже третина капіталу, залученого такими підприємствами за кордоном у період.

Програми Пекіна з порятунку провінцій на 10 трлн юанів ($1,4 трлн), запущені минулого року, явно не вирішують проблеми. Якщо структури готові відкрито порушувати правила ринку цінних паперів, то тиск на ліквідність виявився сильнішим, ніж вважали у столиці, зазначає Bloomberg.

Схеми різні, але суть одна: реальна доходність ховається від регуляторів та більшості учасників ринку.

  • Емітент переказує гроші інвестору під виглядом «консультаційних послуг».
  • LGFV змушує андеррайтерів продавати облігації із прихованою знижкою.
  • Банки-андеррайтери отримують комісію від емітента та додаткову винагороду від покупців.

Все це відбувається в обхід проспекту емісії, де вказано лише офіційну ставку. Як приклад агентство навело приклад розміщення паперів китайського девелопера Luoyang High-Tech Chuanghui із провінції Хенань.

У червні було випущено ноти на 1,06 млрд юанів під 8% річних. Але виручка компанії з 2022 по 2024 фактично впала вдвічі, а комерційні векселі вже були прострочені. За офіційною ставкою, такі папери ніхто б і не купив, але окремим інвесторам пообіцяли близько 16% загальної прибутковості — випуск розкупився практично миттєво. Вже 4 серпня, першого дня торгів, прибутковість на вторинному ринку підскочила до 15%.

Аналогічна картина за десятками емісій: із більш ніж 80 облігацій LGFV, розміщених у другому кварталі, дохідність 21 випуску зросла щонайменше на два відсоткові пункти в перші три місяці торгів — класична ознака, що хтось отримав приховану доплату і одразу вийшов у ринок.

Особливо щедрі «приховані» виплати — понад 10% — отримують інвестори у Гонконгу та Макао з паперів на неповний рік (364 дні) та на три роки.

2024 року LGFV розмістили там облігацій на $52,7 млрд — на 70% більше, ніж роком раніше. Агентство зазначає, що ця практика негативно може вплинути на весь сегмент китайських офшорних запозичень. При цьому провінційні інвесткомпанії КНР, як ніколи потребують грошей ззовні: за оцінкою МВФ, їхній сукупний борг на кінець 2023 року сягав 60 трлн юанів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами