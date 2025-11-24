Китайські держкомпанії відродили заборонену схему продажу облігацій

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Схеми розміщень

Інвесткомпанії, що належать владі китайських провінцій, відомі як LGFV (Local Government Financial Vehicles), які залучають кошти від імені місцевих органів влади для фінансування інфраструктурних проєктів, опинилися у складній ситуації.

Ці структури десятиліттями використовувалися для фінансування інфраструктурних проєктів провінцій та міст. Їм необхідно рефінансувати величезні борги, а інвестори вимагають високу прибутковість з таких паперів.

Однак відкрита пропозиція таких умов ризикує зробити майбутні запозичення набагато дорожчими, пише агентство.

Щоб розв'язати проблему, деякі LGFV роблять додаткові недокументовані виплати інвесторам під час продажу облігацій. Практика, проти якої виступали регулятори на материковому Китаї, перемістилася до Гонконгу.

У другому кварталі десятки LGFV розмістили там облігації на $3,3 млрд, пропонуючи дохідність, яка може бути вдвічі більшою за офіційну відсоткову ставку. Це майже третина капіталу, залученого такими підприємствами за кордоном у період.

Програми Пекіна з порятунку провінцій на 10 трлн юанів ($1,4 трлн), запущені минулого року, явно не вирішують проблеми. Якщо структури готові відкрито порушувати правила ринку цінних паперів, то тиск на ліквідність виявився сильнішим, ніж вважали у столиці, зазначає Bloomberg.

Схеми різні, але суть одна: реальна доходність ховається від регуляторів та більшості учасників ринку.

Емітент переказує гроші інвестору під виглядом «консультаційних послуг».

LGFV змушує андеррайтерів продавати облігації із прихованою знижкою.

Банки-андеррайтери отримують комісію від емітента та додаткову винагороду від покупців.

Все це відбувається в обхід проспекту емісії, де вказано лише офіційну ставку. Як приклад агентство навело приклад розміщення паперів китайського девелопера Luoyang High-Tech Chuanghui із провінції Хенань.

У червні було випущено ноти на 1,06 млрд юанів під 8% річних. Але виручка компанії з 2022 по 2024 фактично впала вдвічі, а комерційні векселі вже були прострочені. За офіційною ставкою, такі папери ніхто б і не купив, але окремим інвесторам пообіцяли близько 16% загальної прибутковості — випуск розкупився практично миттєво. Вже 4 серпня, першого дня торгів, прибутковість на вторинному ринку підскочила до 15%.

Аналогічна картина за десятками емісій: із більш ніж 80 облігацій LGFV, розміщених у другому кварталі, дохідність 21 випуску зросла щонайменше на два відсоткові пункти в перші три місяці торгів — класична ознака, що хтось отримав приховану доплату і одразу вийшов у ринок.

Особливо щедрі «приховані» виплати — понад 10% — отримують інвестори у Гонконгу та Макао з паперів на неповний рік (364 дні) та на три роки.

2024 року LGFV розмістили там облігацій на $52,7 млрд — на 70% більше, ніж роком раніше. Агентство зазначає, що ця практика негативно може вплинути на весь сегмент китайських офшорних запозичень. При цьому провінційні інвесткомпанії КНР, як ніколи потребують грошей ззовні: за оцінкою МВФ, їхній сукупний борг на кінець 2023 року сягав 60 трлн юанів.