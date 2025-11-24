Опціони як «пасок безпеки» для капіталу: чому інвесторам варто дивитися далі класичних активів — експерт

Українським інвесторам варто переглянути своє ставлення до опціонів і сприймати їх не як інструмент для спекуляцій, а як надійний спосіб страхування своїх активів. На цьому наголосив Богдан Сидоренко, лектор курсу «Опціони для портфельного інвестора» у «Біржовому університеті», під час свого виступу на конференції «Жити на відсотки».

Експерт порівняв використання опціонів зі страхуванням автомобіля, пояснивши складні фінансові механізми на простих життєвих прикладах.

Ключова теза: опціон — це не казино, а страховка

За словами Сидоренка, більшість новачків на фондовому ринку помилково вважають опціони виключно ризикованим інструментом для швидкого заробітку («ставки на ріст або падіння»). Проте для портфельного інвестора їхня основна функція — захисна.

«Коли ми купуємо страховку на авто, ми не плануємо потрапляти в ДТП, щоб відбити її вартість. Ми платимо за спокій. Так само працює PUT-опціон для акцій: ви платите невелику премію, щоб у випадку обвалу ринку ваш портфель не втратив у ціні критично», — зазначив спікер.

Стратегії для різних сценаріїв ринку

У своєму виступі Богдан Сидоренко виділив дві базові стратегії, які можуть бути корисними для приватних інвесторів:

Захисний PUT (Protective Put): Купівля опціону на продаж своїх активів за фіксованою ціною. Це дозволяє обмежити збитки, якщо ринок піде донизу, зберігаючи при цьому потенціал прибутку, якщо ринок зростатиме.

Покритий CALL (Covered Call): Продаж права на купівлю ваших акцій іншій особі. Ця стратегія дозволяє отримувати додатковий дохід (премію) від наявних у портфелі акцій у періоди, коли ринок стоїть на місці або росте помірно.

Чому це актуально зараз?

Лектор підкреслив, що в умовах глобальної економічної невизначеності та волатильності ринків, просте утримання активів (стратегія «купив і тримай») може бути недостатньо ефективним. Використання опціонних стратегій дозволяє інвестору брати під контроль ризики та отримувати дохідність навіть тоді, коли ринок не показує активного зростання.