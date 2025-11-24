Опціони як «пасок безпеки» для капіталу: чому інвесторам варто дивитися далі класичних активів — експерт

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 листопада 2025, 17:10

Опціони як «пасок безпеки» для капіталу: чому інвесторам варто дивитися далі класичних активів — експерт

Українським інвесторам варто переглянути своє ставлення до опціонів і сприймати їх не як інструмент для спекуляцій, а як надійний спосіб страхування своїх активів. На цьому наголосив Богдан Сидоренко, лектор курсу «Опціони для портфельного інвестора» у «Біржовому університеті», під час свого виступу на конференції «Жити на відсотки».

Українським інвесторам варто переглянути своє ставлення до опціонів і сприймати їх не як інструмент для спекуляцій, а як надійний спосіб страхування своїх активів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Експерт порівняв використання опціонів зі страхуванням автомобіля, пояснивши складні фінансові механізми на простих життєвих прикладах.

Ключова теза: опціон — це не казино, а страховка

За словами Сидоренка, більшість новачків на фондовому ринку помилково вважають опціони виключно ризикованим інструментом для швидкого заробітку («ставки на ріст або падіння»). Проте для портфельного інвестора їхня основна функція — захисна.

«Коли ми купуємо страховку на авто, ми не плануємо потрапляти в ДТП, щоб відбити її вартість. Ми платимо за спокій. Так само працює PUT-опціон для акцій: ви платите невелику премію, щоб у випадку обвалу ринку ваш портфель не втратив у ціні критично», — зазначив спікер.

Стратегії для різних сценаріїв ринку

У своєму виступі Богдан Сидоренко виділив дві базові стратегії, які можуть бути корисними для приватних інвесторів:

  • Захисний PUT (Protective Put): Купівля опціону на продаж своїх активів за фіксованою ціною. Це дозволяє обмежити збитки, якщо ринок піде донизу, зберігаючи при цьому потенціал прибутку, якщо ринок зростатиме.
  • Покритий CALL (Covered Call): Продаж права на купівлю ваших акцій іншій особі. Ця стратегія дозволяє отримувати додатковий дохід (премію) від наявних у портфелі акцій у періоди, коли ринок стоїть на місці або росте помірно.

Чому це актуально зараз?

Лектор підкреслив, що в умовах глобальної економічної невизначеності та волатильності ринків, просте утримання активів (стратегія «купив і тримай») може бути недостатньо ефективним. Використання опціонних стратегій дозволяє інвестору брати під контроль ризики та отримувати дохідність навіть тоді, коли ринок не показує активного зростання.

Інвестуйте в освіту — це найкращий старт. Обирайте навчання на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами