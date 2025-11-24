Кінець DOGE: Адміністрація Трампа закрила проєкт Маска

Департамент урядової ефективності США (Department of Government Efficiency — DOGE), створений Дональдом Трампом на початку його другого терміну та очолюваний мільярдером Ілоном Маском, припинив своє існування. Структура була розформована за вісім місяців до офіційного завершення її мандату, який мав тривати до липня 2026 року. Про це повідомляє агентство Reuters.

Тихе згортання гучного проєкту

Ініціатива, що запускалася з великим медійним розголосом як символ боротьби Трампа з бюрократією, була зупинена без офіційних анонсів. Скотт Купор, директор Управління кадрових ресурсів (OPM), у коментарі журналістам підтвердив ліквідацію підрозділу.

Це перше публічне підтвердження з боку адміністрації Трампа про кінець проєкту. Функції DOGE, який у перші місяці роботи намагався радикально скорочувати федеральні агентства та їхні бюджети, тепер передані Управлінню кадрових ресурсів.

Доля команди та «бензопила» Маска

Розпуск DOGE різко контрастує з піар-кампанією, що супроводжувала його створення. Ілон Маск, який спочатку очолював департамент, активно просував його діяльність у соцмережі X. На одній із конференцій він навіть вийшов на сцену з бензопилою, демонструючи наміри щодо скорочення держапарат.

Однак після публічного конфлікту з Трампом у травні 2025 року Маск залишив Вашингтон. Співробітники ліквідованого департаменту отримали нові призначення в адміністрації.

Результати роботи: сумнівна економія

Представники DOGE заявляли про скорочення державних витрат на десятки мільярдів доларів. Проте незалежні фінансові експерти не змогли перевірити ці твердження, оскільки підрозділ не надавав детальної публічної звітності.

Також скасовано одну з ключових ініціатив DOGE — повну заборону на найм нових держслужбовців.