24 листопада 2025, 16:12

У США тестують соціальні виплати у крипті

Мешканці Нью-Йорка стали учасниками унікального пілотного проєкту, в рамках якого отримають по 12 000 доларів у криптовалюті як соціальну допомогу. Фінансування ініціативи забезпечила провідна американська криптобіржа Coinbase, яка передала кошти некомерційній організації GiveDirectly після закриття власної благодійної програми. Про це повідомляє Business Insider 24 листопада.

Мешканці Нью-Йорка стали учасниками унікального пілотного проєкту, в рамках якого отримають по 12 000 доларів у криптовалюті як соціальну допомогу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Умови програми: гроші без зобов'язань

У пілотному проєкті беруть участь 160 жителів нью-йоркських районів Південний Бронкс та Східний Гарлем. Виплати здійснюються у USDC — стейблкоїні, курс якого прив'язаний до долара США у співвідношенні 1:1.

Схема нарахування коштів відрізняється від традиційних соціальних виплат. Замість рівномірних траншів протягом тривалого часу, організатори обрали комбінований підхід:

  • Щомісячні виплати: Починаючи з вересня, учасники отримують по 800 доларів на місяць.
  • Одноразова сума: У листопаді учасникам було виплачено одноразовий великий транш у розмірі 8 000 доларів.

Програма триватиме п'ять місяців і завершиться в лютому. Це приклад так званого «гарантованого базового доходу», де гроші надаються без жодних умов щодо їх витрачання.

Криптовалюта як інструмент соцдопомоги

Вибір Нью-Йорка для запуску пілоту зумовлений двома факторами: наявністю бідних районів, де потреба у грошах висока, та політичною підтримкою криптоіндустрії в регіоні.

Організатори прагнуть з'ясувати, чи вплине форма отримання коштів (криптовалюта замість банківського переказу) на фінансову поведінку людей.

Є гіпотеза, що мешканці цих районів можуть бути більш схильні використовувати криптоактиви, ніж традиційні банківські послуги, доступ до яких у бідних кварталах часто ускладнений.

Чому це важливо

Технологічна революція у благодійності: Використання блокчейну робить процес розподілу допомоги прозорим, миттєвим і дешевшим (менше комісій посередникам). Це доводить, що криптовалюти — це не лише інструмент для спекуляцій, а й ефективний засіб для гуманітарних місій.​

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
24 листопада 2025, 17:50
#
Тепер фєн в бронксі і гарлемі будуть барижити зп USDC!
+
0
yarg
yarg
24 листопада 2025, 18:07
#
Дефолт США ? Настоящие доллары закончились , помощь малоимущим будут давать «сталинкоинами» ? весело у них…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
