Мешканці Нью-Йорка стали учасниками унікального пілотного проєкту, в рамках якого отримають по 12 000 доларів у криптовалюті як соціальну допомогу. Фінансування ініціативи забезпечила провідна американська криптобіржа Coinbase, яка передала кошти некомерційній організації GiveDirectly після закриття власної благодійної програми. Про це повідомляє Business Insider 24 листопада.
У США тестують соціальні виплати у крипті
Умови програми: гроші без зобов'язань
У пілотному проєкті беруть участь 160 жителів нью-йоркських районів Південний Бронкс та Східний Гарлем. Виплати здійснюються у USDC — стейблкоїні, курс якого прив'язаний до долара США у співвідношенні 1:1.
Схема нарахування коштів відрізняється від традиційних соціальних виплат. Замість рівномірних траншів протягом тривалого часу, організатори обрали комбінований підхід:
- Щомісячні виплати: Починаючи з вересня, учасники отримують по 800 доларів на місяць.
- Одноразова сума: У листопаді учасникам було виплачено одноразовий великий транш у розмірі 8 000 доларів.
Програма триватиме п'ять місяців і завершиться в лютому. Це приклад так званого «гарантованого базового доходу», де гроші надаються без жодних умов щодо їх витрачання.
Криптовалюта як інструмент соцдопомоги
Вибір Нью-Йорка для запуску пілоту зумовлений двома факторами: наявністю бідних районів, де потреба у грошах висока, та політичною підтримкою криптоіндустрії в регіоні.
Організатори прагнуть з'ясувати, чи вплине форма отримання коштів (криптовалюта замість банківського переказу) на фінансову поведінку людей.
Є гіпотеза, що мешканці цих районів можуть бути більш схильні використовувати криптоактиви, ніж традиційні банківські послуги, доступ до яких у бідних кварталах часто ускладнений.
Чому це важливо
Технологічна революція у благодійності: Використання блокчейну робить процес розподілу допомоги прозорим, миттєвим і дешевшим (менше комісій посередникам). Це доводить, що криптовалюти — це не лише інструмент для спекуляцій, а й ефективний засіб для гуманітарних місій.
