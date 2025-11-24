У США тестують соціальні виплати у крипті

Мешканці Нью-Йорка стали учасниками унікального пілотного проєкту, в рамках якого отримають по 12 000 доларів у криптовалюті як соціальну допомогу. Фінансування ініціативи забезпечила провідна американська криптобіржа Coinbase , яка передала кошти некомерційній організації GiveDirectly після закриття власної благодійної програми. Про це повідомляє Business Insider 24 листопада.

Умови програми: гроші без зобов'язань

У пілотному проєкті беруть участь 160 жителів нью-йоркських районів Південний Бронкс та Східний Гарлем. Виплати здійснюються у USDC — стейблкоїні, курс якого прив'язаний до долара США у співвідношенні 1:1.

Схема нарахування коштів відрізняється від традиційних соціальних виплат. Замість рівномірних траншів протягом тривалого часу, організатори обрали комбінований підхід:

Щомісячні виплати: Починаючи з вересня, учасники отримують по 800 доларів на місяць.

Одноразова сума: У листопаді учасникам було виплачено одноразовий великий транш у розмірі 8 000 доларів.

Програма триватиме п'ять місяців і завершиться в лютому. Це приклад так званого «гарантованого базового доходу», де гроші надаються без жодних умов щодо їх витрачання.

Криптовалюта як інструмент соцдопомоги

Вибір Нью-Йорка для запуску пілоту зумовлений двома факторами: наявністю бідних районів, де потреба у грошах висока, та політичною підтримкою криптоіндустрії в регіоні.

Організатори прагнуть з'ясувати, чи вплине форма отримання коштів (криптовалюта замість банківського переказу) на фінансову поведінку людей.

Є гіпотеза, що мешканці цих районів можуть бути більш схильні використовувати криптоактиви, ніж традиційні банківські послуги, доступ до яких у бідних кварталах часто ускладнений.

Чому це важливо

Технологічна революція у благодійності: Використання блокчейну робить процес розподілу допомоги прозорим, миттєвим і дешевшим (менше комісій посередникам). Це доводить, що криптовалюти — це не лише інструмент для спекуляцій, а й ефективний засіб для гуманітарних місій.​