Кредитне плече для бізнесу: банки видали понад 165 мільярдів гривень під держгарантії

Програма державних гарантій на портфельній основі, запущена у грудні 2020 року, стала одним із ключових драйверів кредитування малого та середнього бізнесу (МСБ) в Україні. За майже п'ять років дії механізму банки видали підприємцям 51 202 кредити на загальну суму 165,5 млрд гривень. Про це повідомляє Міністерство фінансів 24 листопада.

Поточний стан портфеля: хто і скільки винен

Станом на 1 листопада 2025 року 28 банків-партнерів продовжують обслуговувати майже 22,7 тисячі активних кредитів. Загальний обсяг цих зобов'язань сягає 78,5 млрд гривень.

Держава, виступаючи гарантом, взяла на себе частину ризиків за цими позиками. Обсяг зобов'язань за основним боргом, покритий державними гарантіями, становить 35,8 млрд гривень. Це означає, що уряд використав 69% від загального ліміту гарантій, який наразі становить 51,7 млрд грн.

Тільки за жовтень 2025 року бізнес отримав 560 нових кредитів на суму понад 2 млрд грн.

Лідери кредитування: держбанки попереду

Левову частку кредитування забезпечують державні фінансові установи. Беззаперечним лідером є ПриватБанк, який видав найбільшу кількість позик.

Топ-5 банків за обсягом активного портфеля під держгарантії:

Приватбанк: 14 830 кредитів на 21,4 млрд грн (використано 60% ліміту).

Ощадбанк: 3 313 кредитів на 12,1 млрд грн (60% ліміту).

Укргазбанк: 1 018 кредитів на 10,4 млрд грн (69% ліміту).

ПУМБ: 727 кредитів на 8,6 млрд грн (89% ліміту).

Укрексімбанк: 526 кредитів на 8,1 млрд грн (82% ліміту).

Галузевий та регіональний розріз

Найбільше фінансових ресурсів залучили аграрії та промисловці, що критично важливо для продовольчої безпеки та відновлення економіки.

Сільське господарство: 27,9 млрд грн (4 396 кредитів).

Переробна промисловість: 23,1 млрд грн (4 849 кредитів).

Торгівля: 19,7 млрд грн (найбільша кількість позик — 9 423).

Географічно бізнес найактивніше кредитується у Києві (10,6 млрд грн). Серед областей лідерами є Дніпропетровська (6,3 млрд грн), Львівська (5,8 млрд грн) та Харківська (5,5 млрд грн).