Кредитне плече для бізнесу: банки видали понад 165 мільярдів гривень під держгарантії

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
24 листопада 2025, 14:53

Кредитне плече для бізнесу: банки видали понад 165 мільярдів гривень під держгарантії

Програма державних гарантій на портфельній основі, запущена у грудні 2020 року, стала одним із ключових драйверів кредитування малого та середнього бізнесу (МСБ) в Україні. За майже п'ять років дії механізму банки видали підприємцям 51 202 кредити на загальну суму 165,5 млрд гривень. Про це повідомляє Міністерство фінансів 24 листопада.

Програма державних гарантій на портфельній основі, запущена у грудні 2020 року, стала одним із ключових драйверів кредитування малого та середнього бізнесу (МСБ) в Україні.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Поточний стан портфеля: хто і скільки винен

Станом на 1 листопада 2025 року 28 банків-партнерів продовжують обслуговувати майже 22,7 тисячі активних кредитів. Загальний обсяг цих зобов'язань сягає 78,5 млрд гривень.

Держава, виступаючи гарантом, взяла на себе частину ризиків за цими позиками. Обсяг зобов'язань за основним боргом, покритий державними гарантіями, становить 35,8 млрд гривень. Це означає, що уряд використав 69% від загального ліміту гарантій, який наразі становить 51,7 млрд грн.

Тільки за жовтень 2025 року бізнес отримав 560 нових кредитів на суму понад 2 млрд грн.

Лідери кредитування: держбанки попереду

Левову частку кредитування забезпечують державні фінансові установи. Беззаперечним лідером є ПриватБанк, який видав найбільшу кількість позик.

Топ-5 банків за обсягом активного портфеля під держгарантії:

  • Приватбанк: 14 830 кредитів на 21,4 млрд грн (використано 60% ліміту).
  • Ощадбанк: 3 313 кредитів на 12,1 млрд грн (60% ліміту).
  • Укргазбанк: 1 018 кредитів на 10,4 млрд грн (69% ліміту).
  • ПУМБ: 727 кредитів на 8,6 млрд грн (89% ліміту).
  • Укрексімбанк: 526 кредитів на 8,1 млрд грн (82% ліміту).

Галузевий та регіональний розріз

Найбільше фінансових ресурсів залучили аграрії та промисловці, що критично важливо для продовольчої безпеки та відновлення економіки.

  • Сільське господарство: 27,9 млрд грн (4 396 кредитів).
  • Переробна промисловість: 23,1 млрд грн (4 849 кредитів).
  • Торгівля: 19,7 млрд грн (найбільша кількість позик — 9 423).

Географічно бізнес найактивніше кредитується у Києві (10,6 млрд грн). Серед областей лідерами є Дніпропетровська (6,3 млрд грн), Львівська (5,8 млрд грн) та Харківська (5,5 млрд грн).

Кредити онлайн

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами