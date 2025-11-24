Multi від Мінфін
24 листопада 2025, 13:03

4 варіанти для пасивного інвестування у 2025/2026 році

У каталозі InvestMarket від «Мінфін» є проєкти, що не потребують постійної залученості інвестора і приносять очікуваний дохід. Розповімо більше про доступні варіанти.

У каталозі InvestMarket від «Мінфін» є проєкти, що не потребують постійної залученості інвестора і приносять очікуваний дохід.

Інвестори дедалі частіше обирають інструменти, що дають змогу диверсифікувати портфель і отримувати стабільний дохід без щоденного контролю за активами.

Ми підібрали 4 інвестиційні рішення на 2025/2026 роки — від преміальної нерухомості в Україні й Таїланді до корпоративних облігацій і земельних активів. Обирайте, що вас цікавить, та замовте безкоштовну консультацію напряму від компанії.

Преміальна готельна нерухомість поряд з Буковелем

Інвестуйте в преміальну готельну прибуткову нерухомість — готель Melis поряд з Буковелем — та отримайте очікуваний прибуток в розмірі 9,1% річних.

Девелопер пропонує інвесторам можливість стати власником готельних апартаментів площею від 21 до 46 кв. м і прогнозує заселення від 60% протягом року. Також гарантує прибуток в перші два роки після запуску готелю.

Всі задачі по управлінню бере на себе міжнародний готельний оператор Ribas Hotels Group, тож інвестор отримує пасивний дохід.

  • Мінімальний поріг входу: $80 000
  • Перший внесок: від 25%, з подальшим безвідсотковим розтермінуванням до завершення будівництва
  • Очікувана дохідність: 9,1% річних
  • Прогнозована капіталізація: очікується зростання вартості інвестиції до 20%

Інвестиція в землю від Zeminvest

Zeminvest — перша в Україні платформа для інвестування в сільськогосподарську землю. Компанія допомагає інвесторам купувати, управляти та продавати земельні активи з повним юридичним супроводом і прозорістю на кожному етапі.

Через платформу можна купити ділянки площею від 1 до 10 000 га зі стабільним пасивним доходом.

Рекомендований термін інвестицій — 5−7 років. Компанія прогнозує дохідність від 16% річних, з перспективою зростання вартості земельних активів.

Zeminvest забезпечує повний юридичний супровід, перевіряє ділянки, укладає орендні договори та підтримує виплати. У особистому кабінеті інвестора можна стежити за доходом, документами та аналітикою. Це можливість диверсифікувати портфель через один із найстабільніших активів — землю, — з повним управлінням без вашої участі.

  • Мінімальний поріг входу: 200 000 гривень
  • Очікувана дохідність: від 20% річних (залежно від регіону та вартості ділянки)

Інвестиції в нерухомість преміумкласу в Таїланді

Завдяки інструменту токенізації в українців з’явилась можливість інвестувати в курортну нерухомість на Пхукеті — комплекс Layan Verde. Це культовий інвестиційний проєкт преміумкласу від девелопера з 13-річним досвідом.

Інвесторам пропонують вілли та апартаменти різних форматів (від студій до люксів) під управлінням міжнародного оператора Dusit International, з можливістю отримувати 7−10% річних гарантованого доходу.

Передбачена гнучка розстрочка на період будівництва та формат класичної власності. Комплекс має екосертифікацію EDGE та пропонує до 30 днів проживання на рік для власників, що є значною перевагою.

Перша виплата за програмою гарантованого доходу — у першу річницю з дати реєстрації об'єкта.

  • Мінімальний поріг входу: $237 000
  • Є можливість оплати частинами: від 30% — перший внесок
  • Програма гарантованого доходу: до 10% річних
  • Очікувана дохідність: до 79% за 5 років.

Корпоративні облігації !Fest Coffee Mission

Інвестиції в зростаючий бізнес кавової індустрії — !Fest Coffee Mission. Компанія пропонує корпоративні облігації з дохідністю 8,88% річних. Папери номіновані в гривні, але ставка індексується до курсу долара США — це дає захист від валютних коливань.

Компанія є імпортером зеленої specialty-кави за моделлю direct trade і працює з фермерами у Центральній Америці та Африці.

У 2024 році вона продемонструвала рекордний обсяг продажів — понад 1,15 млн кг зеленого зерна, а прибуток зріс до 25 млн грн.

Облігації мають строк до 29 січня 2027 року, виплати купонів — щокварталу, а щорічна оферта дозволяє виходити з інвестицій.

Інвестиції в корпоративні облігації !Fest Coffee Mission — це можливість підтримувати стабільний дохід у гривні, із захистом від валютних коливань та девальвації.

  • Мінімальний поріг входу: 11 172 грн
  • Очікувана дохідність: 8,88% річних з індексацією до курсу долара США
  • Окупність інвестиції: 15 місяців

Як інвестувати в ці проєкти?

Усі розглянуті проєкти доступні українському інвестору. Моделі підходять навіть для тих, хто ніколи не інвестував.

Дізнайтесь більше в каталозі InvestMarket від «Мінфін», оберіть проєкт, що відповідає вашим цілям, і залиште заявку на безкоштовну консультацію.

Після цього представник компанії напряму зв’яжеться з вами, щоб детально проконсультувати й відповісти на всі ваші запитання.

Обирайте для себе найкращий варіант — від земельних сертифікатів та корпоративних облігацій до токенів преміальної нерухомості за кордоном — і почніть формувати портфель активів, що пасивно працюватиме на вас роками.

👉 ПЕРЕГЛЯНУТИ КАТАЛОГ INVESTMARKET

Джерело: Мінфін
