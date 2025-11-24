Google планує подвоювати потужності ШІ кожні пів року, щоб вдовольнити попит

Технологічний гігант Google зіткнувся з безпрецедентним викликом: щоб задовольнити апетит користувачів та бізнесу до послуг штучного інтелекту, компанія змушена подвоювати свої обчислювальні потужності кожні шість місяців. Про такий шалений темп розвитку інфраструктури повідомило керівництво Google під час внутрішньої зустрічі зі співробітниками. Про це дізнався телеканал CNBC.

Закон експоненційного росту

Амін Вахдат, віцепрезидент Google Cloud та керівник напрямку інфраструктури ШІ, під час презентації для персоналу окреслив масштаб завдань, що стоять перед компанією. На одному зі слайдів було чітко зазначено мету: «Зараз ми повинні подвоюватися кожні 6 місяців наступні 4−5 років».

«Конкуренція в інфраструктурі ШІ є найбільш критичною, а також найдорожчою частиною перегонів озброєнь у сфері штучного інтелекту», — наголосив Вахдат.

Щоб досягти цієї мети, Google робить ставку не лише на закупівлю обладнання, а й на ефективність. Компанія презентувала сьоме покоління власних процесорів — Tensor Processing Unit (TPU) під назвою Ironwood. За словами розробників, цей чіп майже в 30 разів енергоефективніший за перші моделі TPU зразка 2018 року.

Мета компанії — забезпечити в 1000 разів більше обчислювальних можливостей та пам'яті за ту саму ціну та, що критично важливо, за тієї ж кількості споживаної енергії.

Ціна питання: сотні мільярдів доларів

Ця стратегія вимагає колосальних інвестицій. Alphabet (материнська компанія Google) вже вдруге за рік підвищила прогноз капітальних витрат на 2025 рік до діапазону 91−93 мільярди доларів. У 2026 році очікується подальше «значне збільшення» витрат.

Для порівняння: сумарні витрати чотирьох найбільших гравців ринку (Google, Microsoft, Amazon та Meta) цього року перевищать 380 мільярдів доларів.

Страх перед «бульбашкою» та дефіцит

Генеральний директор Сундар Пічаї під час зустрічі відповів на хвилюючі питання співробітників щодо можливого краху «бульбашки ШІ» та доцільності таких витрат. Він визнав, що на ринку присутні елементи ірраціональності, але наголосив, що стратегія вичікування є більш небезпечною.

«Я думаю, що в такі моменти завжди важко, тому що ризик недоінвестування є досить високим», — сказав Пічаї.

Він також зазначив, що поточні успіхи хмарного підрозділу Google (зростання виручки на 34% до $15 млрд) могли б бути ще кращими, якби компанія мала більше «заліза». Як приклад він навів інструмент для генерації відео Veo: компанія не змогла надати доступ до нього широкому колу користувачів у застосунку Gemini саме через брак обчислювальних потужностей.