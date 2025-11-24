Загроза для банків та держборгу США: ЄЦБ попередив про небезпеку зростання стейблкоїнів

Європейський центральний банк (ЄЦБ) випустив серйозне попередження: цифрові «стабільні монети» (стейблкоїни) можуть витягнути критично важливі роздрібні депозити з банківської системи єврозони. Більше того, потенційна паніка на цьому ринку здатна спровокувати масштабну кризу, яка зачепить навіть ринок державного боргу США. Про це повідомляє Reuters 24 листопада з посиланням на звіт регулятора.

Конкуренція за гроші вкладників

Стейблкоїни — це цифрові активи, прив'язані до вартості фіатних валют (зазвичай долара США). Їхня популярність стрімко зростає: ринкова капіталізація цього сектору вже перевищила 280 мільярдів доларів.

Хоча стейблкоїни створювалися як засіб збереження вартості та інструмент для транскордонних платежів, ЄЦБ зазначає, що їхнє реальне використання наразі зосереджене у спекулятивній сфері. Близько 80% усіх угод на централізованих криптобіржах здійснюється саме за участю стейблкоїнів.

Регулятор побоюється, що подальше зростання цього сектору призведе до відтоку грошей звичайних людей із банківських депозитів у криптогаманці.

Ризик для світової фінансової системи

Однак головна небезпека криється не у втраті банками клієнтів, а у тісному зв'язку емітентів стейблкоїнів з традиційною фінансовою системою. Найбільші компанії-емітенти (такі як Tether або Circle) тримають величезні резерви для забезпечення своїх монет, які за обсягом можна порівняти з топ-20 найбільших фондів грошового ринку світу.

Значна частина цих резервів зберігається у казначейських облігаціях США (U.S. Treasuries).

ЄЦБ попереджає: якщо інвестори раптово почнуть масово виводити гроші зі стейблкоїнів, емітенти будуть змушені терміново продавати свої активи.

Специфічні ризики для Євросоюзу

ЄЦБ також звернув увагу на юридичну колізію. Якщо один і той самий стейблкоїн випускається спільно компанією з ЄС та фірмою з третьої країни, виникає додатковий ризик. Оскільки в Євросоюзі діють суворіші правила захисту інвесторів, у разі паніки власники монет з усього світу, ймовірно, кинуться вимагати погашення саме у європейського підрозділу.

Це може призвести до ситуації, коли у європейського емітента просто не вистачить ліквідних резервів під наглядом місцевих органів влади, щоб задовольнити вимоги як європейських, так і неєвропейських власників токенів.

Чому стейблкоїни стали «тіньовими банками»

Щоб зрозуміти стурбованість ЄЦБ, варто поглянути на структуру забезпечення стейблкоїнів. Найпопулярніший стейблкоїн USDT (Tether) та його конкурент USDC (Circle) працюють за моделлю, схожою на банківську, але без банківських ліцензій та суворого нагляду (хоча ситуація змінюється з новими законами ЄС, такими як MiCA).

Коли ви купуєте 1 USDT за 1 долар, компанія бере ваш справжній долар і купує на нього надійні цінні папери, переважно — короткострокові боргові зобов'язання уряду США. Наразі емітенти стейблкоїнів володіють більшою кількістю держборгу США, ніж такі країни, як Німеччина чи Південна Корея.

Це створює парадокс: криптоіндустрія, яка хотіла бути незалежною від держав, стала одним із найбільших кредиторів уряду США. І якщо цей «кредитор» похитнеться, проблеми виникнуть у всієї світової економіки.

