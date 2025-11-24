Multi від Мінфін
24 листопада 2025, 13:04

Кількість ІТ-ФОПів з початку року скоротилася на 7500 підприємців — Опендатабот

В Україні більше айтівців закривають свої фопи, аніж відкривають нові: -7,5 тисячі підприємців від початку року. Майже 4 роки складає медіана життя тих, хто працював у сфері компʼютерного програмування та закрився цього року. Найстаріший підприємець з-поміж тих, хто закрився цьогоріч, пропрацював 34 роки. Про це йдеться в даних Опендатабот.

В Україні більше айтівців закривають свої фопи, аніж відкривають нові: -7,5 тисячі підприємців від початку року.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скільки з'явилося нових ІТ-фопів

18 605 нових фопів у сфері комп’ютерного програмування з’явилось цьогоріч — за рік кількість новачків у сфері майже не змінилась.

Натомість чинні бізнеси закриваються все активніше: 26 158 айті-підприємців завершили свою діяльність.

Загалом за рік втрати в галузі зросли втричі: — 7 553 фопів лише за десять місяців цьогоріч.

Де зареєстровано найбільше

Найбільше нових ІТ-фопів традиційно зареєстровано у Києві (3737), Львівській (2015), Дніпропетровській (1740), Харківській (1557) та Київській областях (1338).

Водночас позитивний баланс — коли відкрилося більше, ніж закрилося — зберігся лише у двох регіонах: на Волині (+19 фопів) та Тернопільщині (+12).

Серед нових ІТ-підприємців переважають чоловіки — 57% реєстрацій, тоді як жінки становлять 43%. І в жодному регіоні кількість жінок-фопів не перевищує чоловічу — це наразі нетипова ситуація для українського бізнесу, який, переважно, відкривають жінки.

Медіана життя ІТ-фопа

Медіана життя фопа у сфері ІТ, який закрився у 2025 році, — 4 роки. Кожен шостий ІТ-фоп припиняє діяльність уже протягом першого року, ще третина працює від одного до чотирьох років. Найстаріший підприємець, який закрився цього року, працював із 1991-го.

Що означає закриття?

Закриття фопів не обов’язково свідчить про кризу у галузі — скоріше, про те, як змінюється формат працевлаштування айтівців. Так, за даними DOU, цьогоріч 57% айтівців працюють як фопи. До порівняння, ще рік тому таких було 70%, а 2022-го — 87%.

Водночас за даними Джині кількість вакансій в ІТ-сфері лише за рік лише зросла. Так, якщо за 10 місяців минулого року було розміщено 72 396 пропозицій про роботу для айтівців, за цей самий час цьогоріч таких пропозицій вже на 11% більше: 80 297.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
0
invaderzim8
invaderzim8
24 листопада 2025, 15:30
#
Я тоже закрыл, налоги слишком высокие для жизни
