24 листопада 2025, 12:12

Син Трампа закликав інвесторів скористатися падінням ціни біткоїна для покупки криптовалюти

Ерік Трамп, співзасновник компанії American Bitcoin та син президента США Дональда Трампа, закликав інвесторів скористатися падінням ціни біткоїна для покупки криптовалюти. Про це він заявив в інтерв'ю CNBC 22 листопада, відповідаючи на запитання про те, чи планує він скористатися поточним спадом для збільшення біткоїн-резервів своєї компанії.

Ерік Трамп, співзасновник компанії American Bitcoin та син президента США Дональда Трампа, закликав інвесторів скористатися падінням ціни біткоїна для покупки криптовалюти.
Фото: Ерік Трамп

Відмінний час для покупок

«Зараз чудовий час для покупки біткоїна. У цьому немає жодних сумнівів», — сказав Трамп-молодший. За даними BitcoinTreasuries.net, компанія Трампа American Bitcoin зараз володіє 4004 біткоїнами загальною вартістю близько $350 млн.

«Біткоїн став найбільшим активом нашого часу», — заявив Трамп, зазначивши «неймовірну» прибутковість найбільшої криптовалюти за останнє десятиліття. Він підтвердив свою впевненість у тому, що курс біткоїну зрештою досягне позначки $1 млн, хоча на це і знадобиться «кілька років».

«Люди, які викуповують просідання та приймають волатильність, стануть головними переможцями. Я ніколи ще не був налаштований настільки „по-бичачому“ щодо майбутнього криптовалюти та модернізації фінансової системи», — додав син американського президента у заяві для Bloomberg.

Падіння біткоїна

Ринок криптовалют переживає один із найпотужніших ударів за останні місяці. Лише за одну годину ранкових торгів у п'ятницю було примусово закрито позиції трейдерів на суму майже 1 мільярд доларів.

Причиною став різкий обвал біткоїна до 80 000 доларів, що потягло за собою вниз весь ринок, капіталізація якого вперше за сім місяців опустилася нижче за відмітку в 3 трильйони доларів. У листопаді з ринку було виведено майже $1 трлн.

Аналітики наголошують на специфічній природі цього обвалу. На відміну від подій 10 жовтня, коли ринок падав через реальний продаж активів (спотовий продаж), нинішній крах викликаний виключно кредитним плечем (leverage).

За даними платформи Velo, відкритий інтерес (загальна кількість активних позицій) у біткоіні за останні 48 годин скоротився на 8500 BTC. У грошовому еквіваленті це означає зникнення позицій у сумі близько 700 мільйонів доларів.

Загалом за добу обсяг ліквідацій на ринку сягнув понад 2 мільярди доларів. Більшість активів демонструють двозначне падіння у відсотках.

Нагадаємо

Ерік Трамп володіє приблизно 7,5% American Bitcoin, яка торгується на Nasdaq під тикером ABTC. Акції компанії досягли піку $9,31 на початку вересня 2025 року, але з того часу котирування впали більш ніж удвічі.

Інвестор, який купив акції American Bitcoin у момент виходу компанії на публічний ринок, зазнав би збитків у 45%, зазначає Bloomberg.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментувати

Коментарі - 1

+
+45
parseval
parseval
24 листопада 2025, 12:39
#
Явно не встиг зафіксувати прибуток і тепер прагне підкачати риночок.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
