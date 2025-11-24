В Apple спростували чутки про швидку зміну генерального директора

Інформація про те, що багаторічний очільник Apple Тім Кук планує залишити свою посаду вже в першій половині наступного року, виявилася передчасною. Хоча топ-менеджеру цього місяця виповнилося 65 років, а питання спадкоємності активно обговорюється всередині корпорації, реальних передумов для його негайної відставки немає. Про це повідомляє Bloomberg.

Фальстарт у медіа

Приводом для обговорення стала публікація авторитетного видання Financial Times. Журналісти стверджували, що процес підготовки наступника в Apple перейшов в активну фазу, а сам Кук нібито може піти у відставку в період між січнем та червнем наступного року.

Оглядачі Bloomberg, які спеціалізуються на інсайдах з Купертіно, називають ці прогнози хибними.

«Враховуючи величезний успіх Apple під керівництвом Кука, його стабільне лідерство після смерті Стіва Джобса та його відносини як з акціонерами, так і з радою директорів, він заслужив право самостійно вирішувати своє майбутнє», — зазначається у матеріалі.

Всередині компанії панує переконання, що Тім Кук досі любить свою роботу і не готується передавати естафету найближчим часом. Навіть після завершення каденції на посаді CEO, він, найімовірніше, залишиться в структурі Apple як голова ради директорів.

Хто стане наступним CEO: фаворит перегонів

Попри те, що зміна влади не відбудеться завтра, Apple має чіткий план наступництва. Головним кандидатом на крісло генерального директора називають Джона Тернуса, старшого віцепрезидента з розробки апаратного забезпечення.

Логіка цього вибору базується на кількох факторах:

Вік та перспектива: Тернус — наймолодший член виконавчої команди Apple, що дає йому найдовший потенційний горизонт для управління компанією.

Досвід: Він керує ключовим підрозділом, що створює пристрої (iPhone, Mac, iPad), які приносять левову частку прибутку.

Підтримка: Його кандидатуру високо цінують як сам Тім Кук, так і колишні топ-менеджери, зокрема Джефф Вільямс (давній соратник Кука, який пішов на пенсію у 2025 році).

Кадрові виклики

Хоча позиція СЕО залишається стабільною, в інших департаментах Apple можливі серйозні зміни. За даними джерел, Джоні Сруджі, керівник підрозділу чіпів (який створив революційні процесори Apple Silicon), наразі серйозно обмірковує своє майбутнє в компанії.

Паралельно техногігант перебуває в активному пошуку нового лідера для напрямку штучного інтелекту, що є критично важливим для конкуренції з Google та OpenAI.

Чому це важливо

Питання зміни керівника Apple — це не просто корпоративна плітка, а фактор, що впливає на світові фінансові ринки.