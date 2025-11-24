Multi від Мінфін
24 листопада 2025, 11:39

В Apple спростували чутки про швидку зміну генерального директора

Інформація про те, що багаторічний очільник Apple Тім Кук планує залишити свою посаду вже в першій половині наступного року, виявилася передчасною. Хоча топ-менеджеру цього місяця виповнилося 65 років, а питання спадкоємності активно обговорюється всередині корпорації, реальних передумов для його негайної відставки немає. Про це повідомляє Bloomberg.

Інформація про те, що багаторічний очільник Apple Тім Кук планує залишити свою посаду вже в першій половині наступного року, виявилася передчасною.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фальстарт у медіа

Приводом для обговорення стала публікація авторитетного видання Financial Times. Журналісти стверджували, що процес підготовки наступника в Apple перейшов в активну фазу, а сам Кук нібито може піти у відставку в період між січнем та червнем наступного року.

Оглядачі Bloomberg, які спеціалізуються на інсайдах з Купертіно, називають ці прогнози хибними.

«Враховуючи величезний успіх Apple під керівництвом Кука, його стабільне лідерство після смерті Стіва Джобса та його відносини як з акціонерами, так і з радою директорів, він заслужив право самостійно вирішувати своє майбутнє», — зазначається у матеріалі.

Всередині компанії панує переконання, що Тім Кук досі любить свою роботу і не готується передавати естафету найближчим часом. Навіть після завершення каденції на посаді CEO, він, найімовірніше, залишиться в структурі Apple як голова ради директорів.

Хто стане наступним CEO: фаворит перегонів

Попри те, що зміна влади не відбудеться завтра, Apple має чіткий план наступництва. Головним кандидатом на крісло генерального директора називають Джона Тернуса, старшого віцепрезидента з розробки апаратного забезпечення.

Логіка цього вибору базується на кількох факторах:

  • Вік та перспектива: Тернус — наймолодший член виконавчої команди Apple, що дає йому найдовший потенційний горизонт для управління компанією.
  • Досвід: Він керує ключовим підрозділом, що створює пристрої (iPhone, Mac, iPad), які приносять левову частку прибутку.
  • Підтримка: Його кандидатуру високо цінують як сам Тім Кук, так і колишні топ-менеджери, зокрема Джефф Вільямс (давній соратник Кука, який пішов на пенсію у 2025 році).

Кадрові виклики

Хоча позиція СЕО залишається стабільною, в інших департаментах Apple можливі серйозні зміни. За даними джерел, Джоні Сруджі, керівник підрозділу чіпів (який створив революційні процесори Apple Silicon), наразі серйозно обмірковує своє майбутнє в компанії.

Паралельно техногігант перебуває в активному пошуку нового лідера для напрямку штучного інтелекту, що є критично важливим для конкуренції з Google та OpenAI.

Чому це важливо

Питання зміни керівника Apple — це не просто корпоративна плітка, а фактор, що впливає на світові фінансові ринки.

  • Фактор стабільності: Тім Кук перетворив Apple на «машину з заробляння грошей» завдяки геніальній логістиці та розширенню сервісів. Інвестори бояться, що будь-який новий керівник може порушити цей баланс. Передчасні чутки про відставку можуть викликати волатильність акцій.
  • Зміна епох: Якщо Кук — це епоха масштабування та стабільності, то потенційне призначення Тернуса (інженера) може сигналізувати про повернення фокусу Apple на «залізо» та інновації у пристроях, чого давно чекають фанати бренду.
  • Виклик ШІ: Новий лідер, ким би він не був, отримає у спадок головний виклик десятиліття — необхідність наздогнати конкурентів у сфері штучного інтелекту. Від того, хто саме сяде у крісло СЕО, залежатиме, чи залишиться Apple технологічним лідером у 2030-х роках.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
