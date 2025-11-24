Інформація про те, що багаторічний очільник Apple Тім Кук планує залишити свою посаду вже в першій половині наступного року, виявилася передчасною. Хоча топ-менеджеру цього місяця виповнилося 65 років, а питання спадкоємності активно обговорюється всередині корпорації, реальних передумов для його негайної відставки немає. Про це повідомляє Bloomberg.
В Apple спростували чутки про швидку зміну генерального директора
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Фальстарт у медіа
Приводом для обговорення стала публікація авторитетного видання Financial Times. Журналісти стверджували, що процес підготовки наступника в Apple перейшов в активну фазу, а сам Кук нібито може піти у відставку в період між січнем та червнем наступного року.
Оглядачі Bloomberg, які спеціалізуються на інсайдах з Купертіно, називають ці прогнози хибними.
«Враховуючи величезний успіх Apple під керівництвом Кука, його стабільне лідерство після смерті Стіва Джобса та його відносини як з акціонерами, так і з радою директорів, він заслужив право самостійно вирішувати своє майбутнє», — зазначається у матеріалі.
Всередині компанії панує переконання, що Тім Кук досі любить свою роботу і не готується передавати естафету найближчим часом. Навіть після завершення каденції на посаді CEO, він, найімовірніше, залишиться в структурі Apple як голова ради директорів.
Хто стане наступним CEO: фаворит перегонів
Попри те, що зміна влади не відбудеться завтра, Apple має чіткий план наступництва. Головним кандидатом на крісло генерального директора називають Джона Тернуса, старшого віцепрезидента з розробки апаратного забезпечення.
Логіка цього вибору базується на кількох факторах:
- Вік та перспектива: Тернус — наймолодший член виконавчої команди Apple, що дає йому найдовший потенційний горизонт для управління компанією.
- Досвід: Він керує ключовим підрозділом, що створює пристрої (iPhone, Mac, iPad), які приносять левову частку прибутку.
- Підтримка: Його кандидатуру високо цінують як сам Тім Кук, так і колишні топ-менеджери, зокрема Джефф Вільямс (давній соратник Кука, який пішов на пенсію у 2025 році).
Кадрові виклики
Хоча позиція СЕО залишається стабільною, в інших департаментах Apple можливі серйозні зміни. За даними джерел, Джоні Сруджі, керівник підрозділу чіпів (який створив революційні процесори Apple Silicon), наразі серйозно обмірковує своє майбутнє в компанії.
Паралельно техногігант перебуває в активному пошуку нового лідера для напрямку штучного інтелекту, що є критично важливим для конкуренції з Google та OpenAI.
Чому це важливо
Питання зміни керівника Apple — це не просто корпоративна плітка, а фактор, що впливає на світові фінансові ринки.
- Фактор стабільності: Тім Кук перетворив Apple на «машину з заробляння грошей» завдяки геніальній логістиці та розширенню сервісів. Інвестори бояться, що будь-який новий керівник може порушити цей баланс. Передчасні чутки про відставку можуть викликати волатильність акцій.
- Зміна епох: Якщо Кук — це епоха масштабування та стабільності, то потенційне призначення Тернуса (інженера) може сигналізувати про повернення фокусу Apple на «залізо» та інновації у пристроях, чого давно чекають фанати бренду.
- Виклик ШІ: Новий лідер, ким би він не був, отримає у спадок головний виклик десятиліття — необхідність наздогнати конкурентів у сфері штучного інтелекту. Від того, хто саме сяде у крісло СЕО, залежатиме, чи залишиться Apple технологічним лідером у 2030-х роках.
Коментарі